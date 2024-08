La buena racha de Miguel Petit

Miguel Petit, vecino de Miranda de Ebro, siempre se ha visto atraído por la escritura. Desde su adolescencia, ha tenido como afición componer versos y pequeños relatos. Durante años se ha dedicado al periodismo, pero ya no ejerce la profesión. No obstante, continúa siendo escritor y este verano ha publicado su tercera novela, La biblioteca imposible.

La obra detalla la historia de Daniel, que pasa de vivir en la gran capital española a un pequeño pueblito del norte del país. Según se van desarrollando los hechos, el protagonista se acaba viendo envuelto en la administración de una biblioteca que nadie desea que haya en el pueblo. «La historia se desarrolla en el medio rural por incomodar al personaje, para Daniel el pueblo no tiene ninguna connotación positiva», explica el autor .

Aunque La biblioteca imposible ya esté a la venta en librerías, todavía no se ha establecido ninguna fecha de presentación.

La peculiaridad de su literatura es que dispone de banda sonora. Para que el lector pueda entender en qué punto se encuentra el personaje, Petit acompaña la lectura con una lista de reproducción disponible en la aplicación de música y pódcast, Spotify. «La idea nació con la primera novela, porque al protagonista le gustaba mucho el jazz y quise incluir las canciones que él escuchaba» y concreta que se ha decantado por ambientar La biblioteca imposible con música clásica.

A pesar de no haberse visto nunca capaz de conformar una novela completa, hace tres años se lanzó a la aventura. Superó este reto personal con su primer libro en 2021, Persiguiendo sombras. En 2023 tuvo lugar la publicación de su segunda novela, El niño de la piedra negra. Y, ahora, ha lanzado La biblioteca imposible. No obstante, Miguel Petit ya tiene en mente un cuarto libro. «Me he dado cuenta de que todas mis novelas giran en torno a la soledad. En esta cuarta, el personaje es una persona recluida, que vive sola en su propia casa y que no se relaciona con nadie», adelanta el vecino mirandés.

Antología. Pese a que ya ha dado sus primeros pasos en el mundillo literario con la novela, la verdadera pasión de Petit es la poesía. «Tengo escritos muchos más versos que líneas de novelas», asegura el escritor. Sin embargo, le pesa más el pudor como poeta que como novelista. Por ello, se ha decantado más por la narrativa.

Aun así, se atrevió a participar en el concurso de poesía de la editorial Anima Ignis 2024. «Me apunté sin muchas pretensiones y me sorprendió ser finalista. Ha sido una experiencia distinta», y aclara que se está planteando empezar con la poesía. Tras conocer el concurso por redes sociales y cerciorarse de su veracidad y seriedad, envió los siete poemas que se pedían como requisito, no le «supuso ningún esfuerzo». Comenta que le animó que el premio fuese la inclusión de cinco poemas suyos en una antología que recogía los poemas de los finalistas. El poemario verá la luz en septiembre, aunque se desconoce la fecha.