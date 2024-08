Burgos, la provincia con más positivos en cáncer de colon

Se trata de una prueba incruenta, gratuita, rápida y que salva vidas. Es el test de sangre oculta en heces y el sistema regional de salud, Sacyl, ofrece su realización a toda la población de entre 50 y 69 años -que llegará hasta los 74 a partir del próximo año- con objeto de detectar pólipos (un pequeño crecimiento en el interior del colon) o lesiones precancerosas y cánceres colorrectales que aún no presentan síntomas, de tal manera que se puedan tomar medidas para evitar que el diagnóstico pueda ir a peor. El año pasado, el porcentaje de pruebas que dieron positivo en Burgos supuso el mayor de toda la comunidad autónoma (el 4,83% de todas las realizadas) por delante, en este orden, de Salamanca, Zamora, Valladolid, León, Soria, Ávila, Palencia y Segovia.

El hecho de que sea la provincia con más positivos no es una mala noticia; más bien al contrario significa que un mayor número de pacientes va a poder prevenir un cáncer colorrectal o actuar a tiempo antes de que vaya a más si es que este ya ha aparecido. Y todo después de seguir las indicaciones de la carta que le llega a toda la población incluida en el tramo de edad indicado. En ella se explica en qué consiste el test (tan sencillo como llevar una muestra de heces al centro de salud siguiendo las pautas que da el personal de Enfermería) y las ventajas que supone someterse a esta prueba.

El resultado se conoce de forma ágil, es decir, no hay que esperar mucho tiempo para tenerlo, y si este es positivo, de forma también rápida se realiza una colonoscopia, prueba que al estar incluida en el programa de prevención tiene su propio circuito y no pasa a engrosar las listas de espera que de esta herramienta diagnóstica existe en los hospitales. Con la colonoscopia se observa la mucosa de todo el colon y del recto a través de un tubo largo y flexible (endoscopio) que se introduce por el ano y que en su extremo posee una luz y una cámara que permite visualizar en un monitor de televisión cualquier patología existente. Además, cuenta con una pinza en su extremo interno con la que se pueden tomar biopsias. La prueba, por tanto, no es únicamente diagnóstica sino que los especialistas pueden intervenir y extirpar en el mismo momento los pólipos que encuentran durante la exploración para su posterior análisis.

