Los sindicatos CCOO y UGT y el PSOE comunicaron hoy oficialmente su salida del Patronato de la Fundación Castilla y León por no estar de acuerdo con "su rumbo ideológico" y por "su objetivo de desmantelar" la fiesta de la Comunidad en Villalar de los Comuneros.

El Patronato de la Fundación Castilla y León se reunió hoy bajo la presidencia de su titular y de las Cortes, Carlos Pollán, donde se materializó la decisión adoptada y hecha pública hace unos meses por ambos sindicatos, a la que se une también el PSOE de Castilla y León, en desacuerdo con el planteamiento actual de esta entidad, según recoge Ical.

El secretario de Participación Institucional de UGTCyL, Fernando López Sánchez, manifestó que la Fundación "tiene un claro objetivo ideológico" como es, en su opinión, "desmantelar" el Día de la Comunidad en Villalar de los Comuneros, cuando ese día es "patrimonio de pluralidad y convivencia". "No lo vamos a tolerar", expresó.

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, preside la reunión del Patronato de la Fundación de Castilla y León. - Foto: Rubén Cacho / ICAL

En la misma línea, se pronunció Ignacio Fernández, secretario de Movimientos Sociales y Cultura CCOO CyL, que lamentó "el rumbo" de la Fundación y el recorte presupuestario sufrido en los dos últimos años. "No hay interés, por tanto, en fortalecer la Fundación, ni por parte de quienes elaboran el presupuesto autonómico, su Gobierno, ni por parte de las propias Cortes, de quien depende, para hacerse valer en ese sentido", concretó.

Además, observó que la programación de la Fundación "se dedica en parte al impulso del currículum oculto de la propia presidencia, en consonancia con sus señas ideológicas, y deja de lado otros objetivos que son la razón de ser de la institución". Por ello, CCOO Castilla y León sale del Patronato y exhorta a las Cortes a "revisar los fundamentos de su Fundación".

La misma opinión tiene el PSOE de Castilla y León que entiende que la Fundación se ha alejado de los objetivos y principios por lo que fue creada, como es acrecentar el espíritu de Comunidad. Por lo que también, comunicó formalmente que abandona el Patronato hasta "mejores tiempos".

El representante del Grupo Parlamentario Socialista en la Fundación Castilla y León, José Luis Vázquez, afirmó que "es un día triste" por que esta entidad tenía unos claros objetivos, pero desde que la "extrema derecha" ha entrado en el Parlamento se ha convertido en un organismo usado "en beneficio propio" de su presidente y de Vox.

Vázquez criticó el "incumplimiento de los objetivos fundacionales" de la Fundación Castilla y León y la celebración de unos actos en 2024 organizados "de forma unilateral" por Pollán. "Han sido actividades organizadas y ejecutadas a conveniencia propia", sostuvo Vázquez, que también denunció que desde que la extrema derecha está al frente de esta institución "se ha intentado anular el símbolo de Villalar" como seña de identidad de la Comunidad autónoma.

Además, señaló que en esta reunión del Patronato de la Fundación se ha informado de las cuentas del ejercicio 2022, cuando debería haberse informado de las cuentas del 2023.

Por su parte, el alcalde de Villalar de los Comuneros, Luis Alonso Laguna, afirmó que al ser una institución no se puede salir pero añadió que no acudirá a las reuniones del Patronato hasta que éstas no se celebren en su sede oficial, que la villa comunera.

La Fundación de Castilla y León es una entidad sin ánimo de lucro, adscrita a las Cortes de Castilla y León, que fue constituida en el año 2003, según recoge en su web. Pretende contribuir a la consolidación y el desarrollo de la convivencia democrática y el progreso social en Castilla y León mediante la promoción, la defensa, el conocimiento y la difusión de los valores en los que se asientan.

Según los estatutos, el Patronato está formado por el presidente de las Cortes, vicepresidente primero, alcalde de Villalar de los Comuneros, partidos con representación parlamentaria, Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Castilla y León, Federación Regional de Municipios y Provincias, cajas de ahorro, Consejo Económico y Social, sindicatos más representativos, patronal y Consejo de Cámaras.