Cada temporada el Mirandés se sigue confirmando como el mejor escaparate para las jóvenes promesas. Este año el turno le ha tocado a un Jon Gorrotxategi que llegó cedido por la Real Sociedad y que está creciendo a pasos agigantados. El mediocentro ha jugado de titular las 14 jornadas de la Segunda División hasta el momento disputadas y, en la última de ellas, además se estrenó como goleador en el fútbol profesional. Lo hizo por partida doble para que el cuadro jabato sumase un punto frente a un recién descendido, el Cádiz.

«Es verdad que cuando hemos ido ganando veíamos que se podían sacar los tres puntos, pero con un equipo como es el Cádiz, que tiene un equipazo y va a estar arriba tarde o temprano, hay que darle valor al empate. Seguramente nos acordemos de este punto al final de la temporada», avanzó el jugador de apenas 22 años, que el curso pasado estuvo en el filial de la Real Sociedad, con el que marcó tres tantos en Primera RFEF, aunque su fuerte sean las recuperaciones (lleva 87 en liga y lidera al equipo).

«Al principio no me lo creía porque no estoy muy habituado a meter goles, no es lo mío. Estoy muy feliz por haberme estrenado, pero sobre todo por haber aportado al equipo y sumar ese punto», recordó 'Gorrotxa', que luego metió otro más y fue ovacionado por Anduva, que coreó su nombre:«Se me ha puesto la piel de gallina cuando he metido el segundo gol y estaba todo el estadio cantando. Ha sido una sensación única. La verdad es que estoy muy a gusto aquí. Desde el primer día tuve una gran acogida. Entré bien, rápido, pero sabemos que esto es muy largo y hay que seguir», añadió.

A nivel colectivo, le dio importancia al empate porque «si vienes de dos derrotas al final es importante volver a puntuar y tener buenas sensaciones», remarcó.

pablo tomeo. Tras el 2-2 ante el Cádiz, también habló Pablo Tomeo, quien subrayó que era un rival que «acaba de bajar de Primera División y tiene una plantilla muy supeior a la nuestra», por lo que «un punto siempre es bueno ante este tipo de equipos». Además, entre risas, confesó que «para el espectador ha tenido que ser muy bonito».