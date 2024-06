'Se acabó la fiesta', el partido creado por Alvise Pérez para las elecciones europeas del 9 de junio, superó el diez por ciento de apoyos en 97 municipios de Castilla y León, un alto porcentaje que, hasta en 17 de ellas le ha permitido ser segunda fuerza política pero en ninguna primera, si bien es cierto que en algunos casos empatado con otras formaciones.

Tras el pormenorizado análisis de los resultados definitivos de la jornada electoral, la nueva organización política se ha convertido, por lo general, en la cuarta más respaldada en la Comunidad. Sin embargo, en muchos de estos municipios su peso es importante, aunque en la gran parte de ellos son pequeñas localidades en las que un puñado de votos decide la victoria en favor de uno u otro partido.

No obstante, en otros municipios de mayor tamaño, concretamente en los mayores de 5.000 habitantes, 'Se acabó la fiesta', aunque no ha superado ese umbral del diez por ciento se ha situado cerca. Es el caso de Valverde de la Virgen (León), donde casi uno de cada diez decidió votar a la candidatura de Alvise Pérez (9,5 por ciento), con 271 votos registrados por su candidatura. También Arroyo de la Encomienda (Valladolid), con el 8,3 por ciento, y 769 electores; Carbajosa de la Sagrada (Salamanca), con el 7,6 por ciento y 219 votos; Zaratán (Valladolid) y Palazuelos de Eresma (Segovia), con el 6,5 por ciento en cada caso (169 y 159 sufragios, respectivamente); La Granja de San Ildefonso (6,4 por ciento y 149 votos) y El Espinar (6,2 por ciento y 229), según recoge Ical.

En la provincia de Ávila se da el caso más peculiar, concretamente en el municipio de Pozanco, donde el 40 por ciento respaldó a esta formación, lo que se traduce en 14 votos, un porcentaje que no aún así no le permite ganar las elecciones en la localidad, pues el PP obtuvo un apoyo más. A los 29 sufragios de ambas formaciones se le suman los seis a Vox, en un recuento en el que no hubo más papeletas.

En esta provincia, Alvise Pérez empata como segunda fuerza en Cepeda de la Mora, con el 16,6 por ciento de los votos y es también segundo en Narros del Castillo (18 por ciento) y San Bartolomé de Corneja (23,5) En total, 14 municipios abulenses superaron el 10 por ciento de votos.

Por su parte, hasta 19 lo hicieron en Burgos. Aunque en ninguno de ellos fue la fuerza más votada, sí fue la segunda en Bañuelos de Bureba, Castrillo Mota de Judíos, donde rozó el 20 por ciento, Mancilles, Torrecilla del Monte y Vallejera.

Igualmente, en Segovia y Soria, según los resultados, 'Se acabó la fiesta' superó la barrera del diez por ciento hasta 13 localidades. Llaman la atención los casos de Valleruela de Pedraza (17,5 por ciento) o Encinillas (13,3), y también allí donde fue segunda fuerza política: Bercial (16,4 por ciento), Ortigosa del Pestaño (12,5) y Marazuela (12,5 por ciento), población esta última donde se registró un triple empate junto a PSOE y Vox, en unos comicios que ganaron los 'populares'. En cuanto a Soria, los mayores porcentajes de estas 13 poblaciones se observaron en Torrubia (19,4 por ciento) y Buitrago (16,2), aunque también en otros tres municipios donde fue segunda fuerza: Cigudosa (20 por ciento), Fuentelmonge y Pinilla del Campo.

Alvise Pérez superó el diez por ciento en una docena de localidades palentinas, con porcentajes que alcanzan el 17,3 por ciento en Collazos de Boedo, el 15,3 en San Cristóbal de Boedo y el 14,2 en Bárcena de Campos, pero en ninguno de ellos le permitió ser ni primera ni segunda fuerza política. Diferente escenario se planteó en Salamanca, con once municipios, que ven en el 16,6 por ciento de Pinedas su cifra más alta de respaldo y que roza el 15 por ciento en Canillas de Abajo, Monleón y Pelayos. Además, en Pozos de Hinojos, con el 12,5 por ciento de los votos registrados, y en Puebla de San Médel, con el 10,5, consiguió ser segunda fuerza, aunque en ambos casos empatado con otras opciones.

En la provincia de Valladolid, Alvise Pérez se aupó por encima del diez por ciento de sufragios en once municipios, entre los que destaca Fuente-Olmedo, que con un 21,7 por ciento fue segunda fuerza tras el PP. En el resto, obtuvo porcentajes significantes en Villán de Tordesillas (16,4 por ciento), Villalba de la Loma (15,6 por ciento) y Adalia (14,6).

Solo en tres municipios de Zamora 'Se acabó la fiesta' superó esta barrera, concretamente en Uña de Quintana (13,5 por ciento), San Esteban del Molar (12,3 por ciento) y Vegalatrave (10,2 por ciento). Y por último, una única localidad de León se encuentra también en esta situación, San Adrián del Valle, donde el 10,2 por ciento de los votantes optaron por esta opción política en las elecciones europeas.