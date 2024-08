Siete años de pulso judicial

El fugaz regreso ayer del expresident catalán Carles Puigdemont a España marca un punto de inflexión en los casi siete años transcurridos desde que huyera del país el 30 de octubre de 2017, semanas después de la celebración del referéndum ilegal del 1-O y de su destitución como dirigente catalán en virtud del artículo 155 de la Constitución. El gerundense presidió el Govern de enero de 2016 a octubre de 2017, período durante el cual el Parlament aprobó las leyes de desconexión del Estado y tuvo lugar el mencionado referéndum, prohibido por el Tribunal Constitucional.

El proceso culminó el 27 de octubre con la declaración de independencia aprobada por el Parlament, tras la que Puigdemont huyó escondido en un maletero de España. Desde entonces, el catalán ha experimentado un recorrido repleto de encontronazos con la Justicia española y europea, que parecen no tener fin.

Cronología

2017

30 octubre

Puigdemont huye a Bruselas tras declarar tres días antes la independencia catalana. La Fiscalía General del Estado presenta una querella contra él.

3 noviembre

La Justicia española emite una euroorden de detención contra Puigdemont y cuatro de sus exconsellers. Dos días más tarde, se entregan a los jueces belgas, que los pone en libertad con medidas cautelares.

5 diciembre

El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, retira la euroorden de detención y el 14 de diciembre la Justicia belga cierra el proceso.

21 diciembre

Puigdemont encabeza la lista de Junts per Catalunya en las elecciones autonómicas, en las que obtienen 34 diputados, por detrás de Ciudadanos, con 36.

2018

22 enero

Puigdemont es propuesto como candidato a presidir la Generalitat. Sin embargo, cinco días después, el Tribunal Constitucional (TC) prohíbe su investidura a distancia.

23 marzo

El juez Llarena procesa por el delito de rebelión a 13 personas por su participación en el procés, incluido Puigdemont. Se reactiva la euroorden de detención.

25 marzo

Lo arrestan en Alemania e ingresa en la cárcel de Neumünster, pero la Justicia germana descarta el delito de rebelión y 12 días después queda libre bajo fianza.

12 julio

Alemania decide extraditar a España a Puigdemont por un delito de malversación de fondos, pero no por rebelión. El juez Llarena no lo acepta y retira la euroorden.

2019

10 abril

El juez Llarena archiva la causa contra Puigdemont y seis procesados declarados en rebeldía mientras estos sigan huidos.

23 mayo

El Supremo avala el cese de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat en aplicación del artículo 155 de la Constitución, que puede obligar a una comunidad a acatar una ley que no quiere aplicar.

14 octubre

Llarena dicta una nueva orden nacional, europea e internacional de detención contra Puigdemont, por sedición y malversación.

2020

2 enero

La Justicia belga suspende el procedimiento por el que debía decidir sobre la entrega o no de Puigdemont a España al constatar que goza de inmunidad. Cuatro días más tarde, el Parlamento Europeo lo reconoce en la cámara como eurodiputado.

2021

9 marzo

El pleno del Parlamento Europeo retira la inmunidad de Puigdemont, Comín y Ponsatí tal y como solicitó previamente la Justicia española.

30 julio

La Justicia europea retira la inmunidad a Puigdemont al no ver riesgo de detención. Un poco más tarde, el 3 de septiembre, The New York Times publica que un colaborador suyo buscó apoyo de Rusia para lograr la separación de Cataluña del resto de España. Un hecho que el Kremlin negó.

23 septiembre

Es detenido en Cerdeña por orden del Tribunal Supremo y trasladado a la cárcel de Sassari, aunque fue puesto en libertad al día siguiente.

2022

24 mayo

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) devuelve la inmunidad de forma provisional a los eurodiputados Puigdemont, Comín y Ponsatí.

2023

12 enero

El juez Llarena aplica a Puigdemont la derogación del delito de sedición, pero mantiene su procesamiento por malversación agravada y desobediencia. El 15 de junio, el Supremo confirmó el proceso.

31 enero

El TJUE limita las opciones de Bélgica de denegar la entrega de Puigdemont. Una euroorden solo se puede rechazar si se emite desde un país con «deficiencias».

18 mayo

El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) censura la suspensión de Puigdemont como diputado sin que hubiera condena.

23 julio

Elecciones generales. Victoria del PP, seguido del PSOE. El líder socialista, Pedro Sánchez, necesita los votos de JxCat para lograr la investidura.

5 septiembre

Puigdemont pide una amnistía y verificar los acuerdos para negociar la investidura. De no ser así, el PSOE no reuniría los apoyos necesarios para gobernar.

9 noviembre

PSOE y Junts firman en Bruselas un acuerdo sobre la amnistía que desbloquea la investidura de Pedro Sánchez, que se produjo el día 17.

2024

12 mayo

Elecciones en Cataluña. Victoria del PSC, seguido de Junts. Los socialistas necesitan el apoyo de ERC para investir a su candidato, Salvador Illa.

13 mayo

Solo un día después de celebrarse los comicios y pese a continuar fuera de España, Carlos Puigdemont anuncia que presentará su candidatura para ser investido presidente de la Generalitat.

30 mayo

El Congreso de los Diputados aprueba, con 177 votos a favor y 172 en contra, la proposición de ley de amnistía.

1 julio

El Tribunal Supremo finalmente no aplica la amnistía a Puigdemont y mantiene el delito por malversación y la orden de arresto.

29 julio

El PSC y ERC alcanzan un acuerdo para investir a Salvador Illa presidente de la Generalitat, que incluye un pacto sobre la financiación catalana donde la región inspeccionará, recaudará y gestionará todos los impuestos.

8 agosto

Puigdemont irrumpe en Barcelona en un acto organizado por Junts, una hora antes del inicio del pleno de investidura, y pronuncia un breve discurso sin ser detenido.