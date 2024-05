José Rojo Martín 'Pacheta' está preparado para volver a los banquillos profesionales después de su última y fugaz experiencia en el Villarreal, desde septiembre de 2023 hasta noviembre del mismo año. Tras apenas dos meses en el equipo groguet, el técnico natural de Salas de los Infantes asegura que «la energía no se me ha absorbido» en ese lapso de tiempo y que, desde entonces, «he estado viendo mucho fútbol y preparándome para lo que pueda venir».

Eso sí, «también es verdad que he disfrutado de cosas que no tienes cuando estás trabajando en la élite, cuando vives de esto. Esta es una profesión que quita años de vida y con estos parones lo intentas recuperar. A mí este parón me ha dado posibilidades de desayunar con mi mujer, comer con mi hijo e ir a ver a mi hija de vez en cuando. Eso que no podía hacer. Intento sacar la parte positiva cuando viene atravesada», recordó el que fuera técnico del Real Valladolid o el Elche, entre otros.

Reconoció que «cuando estás dos años trabajando necesitas un parón y las vacaciones suelen ser suficientes para coger energía. Pasando del mes, la energía vuelve, pero son profesiones que te quitan años» y por eso reveló que «también he estado viendo mucho fútbol y a muchos futbolistas. Viendo posibilidades de equipos en los que puedas ir trabajando», reconoció.

Remarcó que «los entrenadores no pueden parar nunca, siempre estás analizando el juego y no disfrutándolo. Siempre estás dándole vueltas y cuesta» e incidió en que de nuevo quiere entrar en la rueda:

«Con el Villarreal estuvimos desde abril y solo hemos estado dos meses trabajando. Tengo ganas, aunque hay muy pocas profesiones que cada tres días tengas los gatos en la barriga. Eso es muy apasionante y bonito, pero es duro. Sin ninguna duda es más duro ser minero, yo hablo de lo mío, no quiero compararme con nadie y lo mío sé que desgasta».

También echó la vista atrás, subrayando que «para mí hay la misma emoción en el campo de fútbol de Salas que en el Camp Nou lleno, donde también he jugado. Mi emoción por el juego siempre ha sido la misma, no ha habido muchas diferencias entre cuando lo hacía en el pueblo y cuando es profesional. El entorno y los compañeros son diferentes, pero lo que yo sentía jugando era igual. Siempre ganar, ganar y ganar y ponerte al servicio de tus compañeros», añadió Pacheta, a quien el fútbol «me sigue gustando en todas sus facetas y sitios». Por ello, ya prepara su nueva aventura, se espera que en España, después de haber encadenado los banquillos del Elche, Huesca, Valladolid y Villarreal, en ese orden.