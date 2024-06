El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, apostó hoy por que la Unión Europea vuelva a convertirse, después de las elecciones de este domingo, en una "unión de naciones libres y soberanas" y que su futuro no esté marcado "por unas élites que no tienen nada que ver". Así, afirmó que el lunes "ni va a salir Sánchez de la Moncloa ni va a entrar Feijóo", y criticó el rumbo de otros partidos en esta campaña electoral hacia cuestiones ajenas a ella.

"No nos sorprende nada de lo que hace el gobierno de Sánchez, pero nosotros estamos insistiendo en hablar de lo que verdaderamente está en juego el domingo, las elecciones", matizó Pollán, refiriéndose a unas políticas europeas que desde Vox consideran "imprescindible" cambiar y trasladando a los ciudadanos la idea de que estos comicios afectan "muchísimo más de lo que la gente piensa".

Carlos Pollán participó esta tarde, junto al portavoz del Grupo Parlamentario Vox Castilla y León, Carlos Menéndez, en un encuentro con medios de comunicación para comentar el programa electoral con el que Vox concurre a las elecciones europeas. Una cita que contó con la ausencia del procurador por Salamanca, Javier Teira, quien estaba previsto que también interviniese pero que finalmente no pudo llegar a tiempo debido a un retraso en la comisión de agricultura en la que participaba este miércoles.

En un formato café-coloquio, destinado a facilitar el diálogo con los medios, Menéndez destacó las medidas más fuertes del programa electoral de su formación: la derogación de la Agenda 2030 y del Pacto Verde. "Las políticas de la Agenda 2030 y del Pacto Verde son las que están causando estas consecuencias por las que agricultores y ganaderos se vienen quejando", matizó, destacando dificultades a las que se enfrentan como la viabilidad económica debido al incremento de los costes de producción.

Además, demandó que, durante estos cinco años de legislatura, tanto el Partido Popular como el PSOE "han votado el 89 por ciento de las veces en conjunto" apoyando medidas relacionadas con estas propuestas. Por ello, llamó a la participación "masiva" de los ciudadanos para que "opten por la única alternativa seria y firme a estas políticas" y para recuperar la "soberanía que deben tener los estados miembros de gestionar sus propios productos".

Por su parte, Pollán apostó por proteger el producto nacional frente a las exigencias a las que no están sometidas otros países de fuera de la Unión Europea, y presumió que la presión de los consejeros de Vox en las comunidades donde forman parte del Gobierno propició la "derogación de muchos trámites burocráticos destinados a la agenda climática. Además, destacó la necesidad de impulsar una PAC "con más fondos y menos ideología climática".

Así, el presidente de las Cortes criticó que a muchos partidos políticos se les "llena la boca" con la despoblación, y advirtió de que estas elecciones debe derogarse el Pacto Verde debido a que "esa normativa es la que trae consigo que se cierren explotaciones ganaderas y agrarias". "Llevamos desde 2015 votando en contra del Pacto Verde, pero hasta que no han salido agricultores y ganaderos a las calles no se ha hablado de esto", remarcó.

Inmigración ilegal

Cuestionado por otros asuntos del programa, Carlos Pollán puso en relevancia la intención de Vox de "buscar una Europa de naciones libres y seguras". Por ello, valoró que las políticas de fronteras abiertas "no están funcionando" y, remarcó la creencia de que España está "en el momento de cerrar y poner freno a la inmigración ilegal" al igual que Francia, Bélgica, Alemania o Suecia, países "que no pueden asumir" a la gente que llega a través de sus fronteras.

Además, destacó que desde Vox no están en contra de la inmigración "legal, ordenada, de gente que venga a trabajar, a incorporarse a nuestra cultura". Por ello, afirmó que "las puertas estarán abiertas", pero que el sistema no puede soportar una política de inmigración no regulada. "Buscamos una Unión Europea de naciones seguras libres, soberanas, que colaboren entre ellas colectivamente para salir hacia adelante y afrontar un seguro para Europa en seguridad y libertad", matizó.

Medidas que redundan en la población

Durante el encuentro, Carlos Menéndez quiso destacar otras medidas del programa electoral de Vox, como la defensa de la soberanía energética en los países miembros, y remarcó la necesidad de una "transición lógica" para la descarbonización, además de defender un "mix energético" ante el cierre y demolición de las centrales nucleares. Señalando a Castilla y León como "uno de los mayores productores de energía", también limpias y renovables", consideró que existe un "serio problema" a nivel nacional en el precio y la demanda de energía.

Con todo, incidió en que las políticas que se decidan en Europa para los próximos cinco años van a tener "consecuencias directas para los ciudadanos de Salamanca", ejemplificándolo con medidas como la Zona de Bajas Emisiones. "Nosotros planteamos alternativas que, aunque el papel puedan parecer genéricas, pasan por derogar esas políticas", insistió.