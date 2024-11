Burgos se vuelca con Valencia

«He traído lo que he podido. Mañana seguramente acerque algo más de ropa y también comida». Los primeros puntos de recogida de voluntarios anónimos comenzaron a no dar abasto con la respuesta ciudadana al llamamiento de ayuda para Valencia. Media docena de establecimientos de la capital, y otras tantas iniciativas de consistorios de la provincia, almacenaron multitud de bolsas que un puñado de personas llevará hasta la zona afectada por la DANA mañana a primera hora.

El Ayuntamiento de la capital también anunció una gran campaña para hoy y se espera que la respuesta sea masiva. También se pusieron a disposición de la Generalitat medios técnicos y humanos, entre ellos ocho Bomberos que se desplegarán, así como profesionales de la medicina y enfermería.

A primera hora de la mañana de ayer, las redes sociales se llenaron de cadenas de mensajes en las que se solicitaba alimentos no perecederos, ropa y productos de higiene para trasladar a Valencia en furgonetas a lo largo de la jornada de mañana. Varios bares y locales comerciales de la ciudad se hicieron eco y prestaron sus instalaciones para poder almacenar los enseres antes de llevarlos a la provincia levantina. La respuesta fue inmediata. En el bar El Palco, en la calle Vitoria, no pararon de recibir gente cargada con bolsas que apelotonaron los cuartos en los que las guardaban.

«En cuanto vi la iniciativa me puse a disposición de los chicos que van a ir a Valencia y me vine desde Cardeñadijo, donde vivo, para abrir la tienda y convertirla en un punto de recogida», contaba Sandra, responsable de la tienda Baby Chloe. Apenas llevaba media hora y ya había acumulado decenas de sacos llenos de ropa, pañales y mantas. «Tengo una amiga en uno de los pueblos más afectados y las imágenes que me manda son desoladoras. Dice que lo que se ha publicado no es ni una décima parte de lo que pasa. Por eso he querido poner mi granito de arena», añade. De hecho, donarán dos sillas de bebé al quedar su coche completamente destrozado.

