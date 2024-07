La Fiscalía pide "delimitar" la investigación a Begoña Gómez

La Fiscalía ha pedido a la Audiencia de Madrid que "delimite" la investigación que dirige el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, al considerar que el instructor está dirigiendo una "causa general".

El Ministerio Público ha presentado un recurso de apelación, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que afea que el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid siga sin aclarar qué es lo que investiga en la causa.

En el escrito, el fiscal reprocha que el juez diga que investiga "todos los actos, conductas y comportamientos, que se han llevado a cabo, por la investigada, desde que su esposo es el presidente del Gobierno de España que se contienen en la denuncia inicial" de Manos Limpias a excepción de los contratos que investiga la Fiscalía Europea.

A su juicio, "estas expresiones son manifestaciones que pueden parecer una causa general, o cuando menos excesivamente amplias, habida cuenta las circunstancias expuestas".

El representante del Ministerio Público recuerda que ya ha pedido al juez en varias ocasiones que precise cuál es el objeto de la investigación y asegura que, hasta ahora, no ha recibido una respuesta clara.

Así las cosas, avisa de la "dificultad" que atraviesa para "comprender el objeto fáctico" de las diligencias que ha acordado el juez, lo que considera una "muestra de la incertidumbre y deriva procesal en la que se desarrolla la presente instrucción".

En este sentido, la Fiscalía incide en que su interpretación "será o no acertada, y será o no aceptada, pero no es, ni pretende ser, ni puede tacharse de desleal en modo alguno".