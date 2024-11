Díaz afirma que el SMI subirá como mínimo el IPC

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para el año 2025 subirá como mínimo lo que suba el Índice de Precios al Consumidor (IPC) este año para que no se pierda poder adquisitivo y no ha descartado que la negociación para incrementar este salario se prolongue más allá de diciembre.

Así lo ha trasladado la titular de Trabajo tras recibir a la Comisión de Expertos y Expertas para negociar la subida del SMI de 2025, en la que es la sexta vez que la ministra convoca a estos expertos para analizar cuánto subirá el SMI para el próximo año.

El salario mínimo se encuentra actualmente en 1.134 euros por catorce pagas, después de haber subido el año pasado un 5% en un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y las organizaciones sindicales que no contó con el apoyo de CEOE y Cepyme.

En este contexto, cabe destacar que los salarios en convenio firmados este año recogen subidas salariales del 3,8%, y que la inflación media de los últimos 11 meses --entre diciembre de 2023 y octubre de este año -- ha sido del 2,8%, por lo que el avance del salario mínimo para este 2025 debería recoger una subida, por lo menos, superior a la del IPC.

De igual manera, he defendido que la subida del SMI sirve para "impulsar" la subida salarial de los sueldos del conjunto del país y ha recordado que tiene "carácter retroactivo", es decir, que se empezará a aplicar a partir del 1 de enero de 2025, aunque la negociación se prolongue más allá de diciembre.

La ministra ha indicado que estos expertos, entre los que se encuentran académicos, profesores y catedráticos, empezarán su labor para analizar a cuánto debe subir el salario mínimo para el próximo año y ha destacado la independencia de los mismos para analizar esta alza.

Así, les ha puesto una serie de tareas que pasan por incrementar el SMI de manera que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo, que la subida mantenga el 60% del salario medio que recomienda la Carta Social Europea y analizar cómo introducir un cambio en el Estatuto de los Trabajadores para que las subidas salariales se hagan de manera automática y que "no quede en manos de los gobiernos".

En esta línea, la ministra de Trabajo ha recordado que la mediana salarial en España está en 22.383 euros al año, por lo que hay "mucho recorrido y margen para converger con las medias salariales europeas" y ha defendido el SMI como herramienta para combatir "la pobreza laboral".

"Lo que arrancamos hoy es mucho más que dar una cifra, es un proyecto de país. Queremos un proyecto de país que modernice nuestras estructuras sociales, pero en el que tengamos salarios dignos", ha destacado Díaz.

Las personas que cobran el SMI perciben 5.573 euros más al año

La ministra de Trabajo ha defendido que el aumento del salario mínimo de estos años está permitiendo que los trabajadores que perciben el SMI estén cobrando 5.573 euros más al año.

De igual manera, ha recalcado que el avance del SMI ha permitido reducir el 25% la distancia retributiva entre hombres y mujeres, a pesar de que el Producto Interior Bruto (PIB) ha caído 11 puntos.

"Esto son datos y son evidencias científicas. Por tanto, es la herramienta fundamental para reducir la desigualdad", ha recalcado, a la vez que ha defendido que estas subidas progresivas, que han llevado al SMI a revalorizarse un 54% desde 2017, han impacto sobre todo entre los colectivos "más vulnerables": jóvenes y mujeres.

Niega la supuesta "hecatombe" por subir el SMI

En esta línea, ha cargado contra las políticas neoliberales que han pronosticado que el SMI destruiría el empleo, empequeñecería a las empresas y que era muy malo para algunos sectores del modelo productivo español. "Nada de eso ha pasado", ha recalcado.

"No hubo ninguna hecatombe ni nada semejante y no les voy a dar datos, pero en todos esos sectores productivos, como saben, los niveles de ocupación hoy son de récord en España. Toda la teoría neoliberal resultó no ser cierta", ha recalcado.

Así, ha recordado que en la actualidad dos de cada tres nuevos empleos en la eurozona los ha creado España y que la economía nacional "crece más" que los países avanzados, con un crecimiento cercano al 3%.

"Detrás del salario mínimo hay números, hay familias, hay rostros y, desde luego, hay infancia y esto es muy importante que lo tengamos claro", ha concluido.