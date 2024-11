La Audiencia Provincial ha absuelto de los delitos de prevaricación, usurpación de funciones públicas y falsedad de documento público al exalcalde de San Martín de Losa, Benedicto Vadillo, por firmar todos los documentos vinculados a la Cuenta General de 2013 y al presupuesto de 2014 de la pedanía en nombre del secretario e interventor además de como alcalde pedáneo. Los magistrados insisten en su sentencia en que el secretario del Ayuntamiento del Valle de Losa, que actuaba en el momento en que ocurrieron los hechos como fedatario en las sesiones de la junta vecinal donde se aprobaron ambos documentos en 2014 y 2015, dijo en el juicio «que no recordaba haber advertido al acusado de la posible ilegalidad de las actuaciones».

En la sentencia, los magistrados ponen de manifiesto que «no consta que otra persona -a la que supuestamente usurpó su cargo el alcalde- ejerciese los cargos de interventor y tesorero, puesto que el secretario R.V., cuando declaró, apreciándose por el tribunal el carácter evasivo de sus respuestas, manifestó que él no ejercía la función de interventor» de las cuentas del pueblo. Por contra, los magistrados aprecian que «resultaría acorde a dicha función -en referencia al secretario- que, en el supuesto de que el alcalde presentase un presupuesto y cuenta general que estuviesen firmados por el mismo como interventor y tesorero, le advirtiese de la presunta ilegalidad de su actuación». A ello añade, afeando la conducta del funcionario, que «no comprende este tribunal el motivo de no haberlo verificado, puesto que en el acta del pleno -donde se aprobaron los documentos incorrectamente firmados- solamente consta que -el secretario- evita toda responsabilidad al respecto, por no haber tenido conocimiento previo del presupuesto».

Lo curioso es que el exalcalde de San Martín de Losa declaró en el acto del juicio ante los magistrados de la Audiencia el pasado 29 de octubre que «el secretario dominaba y presentaba los documentos aunque lo niegue», a lo que añadió que «todos los documentos los ha hecho él». Por contra, la sentencia considera probado que fue la empresa Lloba Asesores, con sede en Barcelona, la que elaboró la Cuenta General de 2013 y el presupuesto del ejercicio de 2014 y que Benedicto Vadillo firmó toda la documentación como secretario e interventor, una responsabilidad que no se sabe quién ejercía en ese momento. La acusación que formuló la Asociación de Amigos de San Martín de Losa postulaba que esa tarea correspondía a R.V., el secretario del Ayuntamiento del Valle de Losa y que fue a este funcionario a quien Vadillo suplantó, pero la sentencia esgrime que «no ha quedado acreditado».

Añade el dictamen judicial que «el hecho de haber firmado como interventor y tesorero no constituye una usurpación de funciones públicas, máxime cuando el secretario manifestó que no ejercía dichas funciones, y, por tanto, no había ninguna función que usurpar». Sobre quién aportó a la asesoría los datos económicos para confeccionar los documentos de la pedanía tampoco se pudo acreditar nada en el juicio, puesto que un representante de la empresa fue propuesto como testigo, pero en el acto de la vista se renunció al mismo. Por su parte, Benedicto Vadillo negó haber participado en la confección de los mismos.

Recurso al Supremo. Con la absolución, Benedicto Vadillo, que fue alcalde de San Martín de Losa y está inhabilitado por dos sentencias firmes, evita la petición de la Fiscalía de 9 años y medio de inhabilitación para cargo público y 4 años y medio de prisión por los tres delitos. Mientras, el exregidor, de 79 años de edad, se encuentra en situación de libertad provisional tras pesar contra él una reciente condena a 4 años y medio de prisión por el delito de malversación cometido entre 2009 y 2013, en que fue denunciado por la Asociación de Amigos de San Martín de Losa. También debe devolver casi 14.000 euros. El condenado ha iniciado el trámite de un recurso ante el Tribunal Supremo contra la sentencia emitida en mayo por la Audiencia.