Una vez demostrado que el coronavirus tiene secuelas -Covid persistente- los científicos han vuelto a investigar sobre los efectos que dejan en el organismo otras infecciones. La viróloga e inmunóloga Margarita del Val, que ayer inauguró en la UBU el II Encuentro de la Red de Programas de Doctorado en Ciencias de la Salud, mencionó las complicaciones que conllevan infecciones respiratorias como la gripe y dio algunas pautas, ahora que se acerca el invierno.

«Las infecciones no salen gratis. Las infecciones dejan secuelas en unas pocas personas, en las que tienen más débil el hígado, el riñón, los pulmones... Y hemos visto, por ejemplo, que algunas enfermedades respiratorias como la gripe tiene complicaciones cardiovasculares; hay más accidentes cardiovasculares graves poco después de haber pasado una. Por eso no merece la pena pasar una gripe sin vacunarse. Vacúnate, que será más suave y estarás evitando dañar el resto de tu organismo», fue su recomendación para los grupos de riesgo, pero no solo. «Si se vacuna más gente está bien porque hay veces que no sabes si tienes ya algo tocado, si tienes algún achaque que todavía no ha dado la cara».

En las declaraciones que hizo antes de impartir la conferencia ¿Estamos preparados para una nueva epidemia?, la investigadora del CSIC se posicionó también sobre la propuesta del Gobierno -que no ha salido adelante- para el uso de la mascarilla en centros sanitarios ante el repunte de casos de gripe. «La mascarilla es el último recurso», aseguró. Para Del Val la primera solución y la más importante es «luchar por un aire más respirable». «Tenemos agua potable, ¿no? Nadie tiene que llevar un filtro para beber, pues yo creo que nadie debería llevar un filtro para poder respirar, sino que el aire en los sitios interiores debería ser de mayor calidad, que esté más limpio microbiológicamente».

La científica del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa se refirió a «un nivel de ventilación justo y necesario, sin comprometer el gasto energético ni que haga frío», e insistió en que es una medida sencilla que no se recuerda demasiado.

