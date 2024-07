La industria burgalesa, sin ayudas a la descarbonización

Las ayudas europeas del Perte de descarbonización de la industria manufacturera han pasado de largo por los polígonos industriales burgaleses, al menos en las convocatorias aprobadas por el Gobierno de España hasta la fecha, que han repartido 235,5 millones de euros entre un total de 30 industrias. Ninguno de los, al menos, tres grandes proyectos locales que habían solicitado formalmente estos fondos han sido beneficiados por los mismos.

La ausencia de empresa local en estas convocatorias ha llamado la atención en círculos empresariales por la finalidad de las mismas, que se aproxima a muchas de las mejoras productivas e inversiones en las que están inmersas buena parte de las industrias locales en este momento.

El caso más llamativo es del fabricante Roca Group, que anunció a principios de este año la instalación de un nuevo horno eléctrico en la planta de Cerámicas Gala para el año 2025, realización que vinculó a la concesión de las ayudas europeas. Lo mismo le ocurre a este fabricante de cerámica sanitaria con el horno que quiere instalar en su planta de Gavá (Barcelona).

La electrificación del proceso de producción y la eliminación del gas natural como combustible de los enormes hornos de estas industrias reduce a la mitad de sus emisiones de efecto invernadero.

Gala es un ejemplo, pero hay otras empresas atraídas por unas subvenciones y préstamos del Perte destinados a actuaciones llevadas a cabo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, incluyendo la descarbonización de fuentes de energía con la electrificación de procesos y la incorporación de hidrógeno; gestión energética integral de procesos industriales; reducción del uso de recursos naturales o la captura de carbono, entre otras líneas.

El hecho de que no haya empresas burgalesas beneficiarias no quiere decir que no haya solicitudes en marcha. Es más, según fuentes conocedoras de la gestión de este Perte, los proyectos locales no se han desestimado y siguen pendientes de resolución en próximas convocatorias de ayudas.

El Ministerio de Industria ya ha anunciado una nueva convocatoria para el segundo semestre del año por un montante de 140 millones de euros y es seguro que a lo largo de 2025 se sucederán más convocatorias, pues el Perte de descarbonización industrial tiene aún en cartera 250 millones de euros en subvenciones y otros 500 millones en préstamos.

dificultades. Son montantes económicos muy importantes y muy atractivos para la industria, pero el acceso a los mismos no es nada fácil, reconocen las empresas consultadas.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia exige en detalle el destino de los fondos que otorga, el tipo de proyectos en los se invertirán y qué van a suponer en cuanto a la reducción de emisiones reales de las empresas, lo que requiere de una detalla y concienzuda documentación de la actividad de la industria y de sus emisiones a la atmósfera, entre otros detalles.

