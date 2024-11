Mazón admite "errores" en la gestión de la DANA

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha admitido este lunes que se han podido cometer errores, "sin ninguna duda", en la gestión de la DANA, y se ha emplazado a este jueves para tomar decisiones políticas que serán anunciadas en su comparecencia en Les Corts ante el resto de formaciones.

Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios en una visita a las obras que ejecuta la Generalitat en la CV-33, al ser preguntado si tiene la "conciencia tranquila" por la actuación de la Generalitat sobre el tiempo que pasó hasta que se enviaron los avisos a la población, sosteniendo que llegará un momento "más pronto que tarde" en el que "todas" las administraciones revisen su actuación.

"Creo que hay que asumir que se pueden haber cometido errores, sin ninguna duda, hay que hacerlo con toda humildad", ha manifestado, detallando que en estos días han repasado lo sucedido el día de la DANA "con todos los avisos que sí que se dieron por parte de la Generalitat Valenciana durante los días anteriores, durante aquel día también, múltiples avisos hasta aquella alerta final, en base a las últimas informaciones que, con respecto a la presa de Forata, trasladaba al Gobierno de España".

En esta línea, ha afirmado que todas las partes están obligadas a repasar "los errores que se pudieron cometer", entre ellos "unos claros", como fue "no haber prestado más atención a la Rambla del Poyo" o la presa de Forata. También ha apuntado a que debería de haber habido "mejor información, aunque no es competencia estricta ni exclusiva, como todo el mundo sabe de la Generalitat Valenciana".

Mazón se ha remitido al jueves para tratar cuestiones políticas: "Lo que no queremos, además creo que no es lo adecuado y no es la atención que merece la gente, que el 100% de nuestro tiempo está en restaurar estos viales, en restaurar la normalidad y, por tanto, cuando llegue el jueves esa comparecencia, empezaremos a hablar de la parte política, que en mi opinión no es la prioridad de los ciudadanos en este momento".

El presidente valenciano ha insistido en que el jueves darán explicaciones "quizá de manera más sosegada, más tranquila" porque considera que los ciudadanos "también merecen explicaciones serias, sin desinformaciones que ha habido estos días, bien ordenado todo, bien explicado todo, evitando bulos, evitando también --como reflexión personal, ha dicho-- insinuaciones chocantes, podría decir incluso desagradables".

En todo caso, ha afirmado que él no está "en clave de defensa personal". "Quizá debería haber ocupado más tiempo a explicar estas cosas" o a hacer frente a "bulos o insinuaciones o especulaciones que en nada ayudan a la verdadera labor", ha manifestado.

Asimismo, ha afirmado que se siente "respaldado" por la responsabilidad que tiene y "por supuesto" por el PP, si bien considera que son "reflexiones políticas" sobre las que también se hablará a partir del jueves. "No estoy preocupado ni ocupado ni un solo minuto en cuál es la posición política personal, porque además estaría demostrando muy poca responsabilidad", ha defendido.

Manifestación

En cuánto a la manifestación del sábado contra su gestión de la DANA, el 'president' ha mostrado la comprensión del "enfado" de los valencianos, como ya lo hizo "tras la visita de los Reyes a Paiporta y los altercados que se produjeron".

"Claro que entendemos el dolor, si alguien tiene la más mínima duda se equivoca", ha dicho, añadiendo que están con el dolor de los valencianos si bien "por respeto a las personas que tienen ese dolor" ha rechazado hacer calificaciones de lo ocurrido en la manifestación del sábado en la que se pedía su dimisión ni referirse a "otras cosas que sí que pasaron y que todo el mundo pudo ver".

Mazón ha trasladado su apoyo a los 31 agentes de la Policía que resultaron heridos "y que tampoco se merecen eso desde mi punto de vista". "Conductas violentas, agresiones a la Policía, agresiones de otro tipo que se dieron también al patrimonio y conductas de otro tipo, yo no las voy a calificar ni voy a hacer valoraciones sobre ellas", ha sostenido.