"Hay que poner infraestructuras en otros sitios"

Casi un año y medio como alcaldesa de Burgos, primera mujer en ocupar este cargo en la capital. ¿Se siente satisfecha con lo realizado hasta el momento?

Sí, la verdad es que estamos satisfechos con lo que se ha ido haciendo hasta ahora. Estamos en el camino, hay que tener en cuenta que el periodo son cuatro años. Insistimos mucho en que 2024 tenía que ser un año de proyectos, hemos avanzado en muchos proyectos, hemos hecho ya alguna obra y 2025 va a ser un año de fuertes ejecuciones.

¿Cuál es el estado de salud del acuerdo de coalición PP-Vox? En estos meses ha habido algunos roces con asuntos como la Zona de Bajas Emisiones o la polémica acerca de la inmigración ilegal…

En nuestra perspectiva es un buen estado de salud, estamos cumpliendo con los compromisos que acordamos en el plan de gobierno que pactamos entre los dos y, por tanto, nosotros estamos cómodos en el pacto. Pero para lo importante, que es la ciudad, siempre, hasta el día de hoy, estamos de acuerdo.

¿Se ha notado la ruptura del pacto de la Junta de Castilla y León en la relación con los ayuntamientos?

Algo sí se ha podido notar. Vox pierde una oportunidad al no estar dentro del gobierno porque creo que es más satisfactorio para un partido siempre poder estar dentro para incluir alguna de sus acciones. No acabo de entender muy bien por qué Vox en un momento determinado decide marcharse. Son decisiones que no nos toca explicar a nosotros.

Respecto a la confirmación del grado de Medicina en la UBU. ¿Ha habido ya contactos y avances?

No, es un poco pronto, porque la Universidad tiene que presentar un plan. Estamos en el anuncio, en la voluntad política, que es lo fundamental, porque si no hay voluntad política y dinero… lo que hemos hecho desde el Ayuntamiento es ponernos a su disposición porque queremos que este proceso culmine.

Burgos estaba peleando por su nodo logístico básico dentro del Corredor Atlántico. ¿Hay novedades ?

Me encantaría saberlo porque desde que hemos tomado posesión, el ministro Óscar Puente ni nos ha recibido. Se lo hemos reiterado en distintas ocasiones y él sabrá por qué se dedica a otras cosas y no le interesa hablar con alcaldes que lo que quieren es expresar una necesidad. Esto no va de confrontar políticamente PP y PSOE. Va de los proyectos que necesita Burgos para ser una ciudad intermedia con potencia y que ayude al crecimiento de todo el país. Señor Puente, apóyenos, que en ello nos va la mejora de toda España y que no todo vaya al centro el país. Ayúdenos a que el desarrollo de España sea un desarrollo equilibrado.

Cuestiona que todo vaya al centro, pero hay un discurso en los ámbitos del Gobierno de crítica a Madrid como una aspiradora de recursos de las provincias de al lado?

Sí, estoy de acuerdo, pero de las musas al teatro. ¿Cómo evitamos que todo se lo lleve Madrid? Poniendo infraestructuras en otros sitios. Es tan evidente. Y nosotros somos capaces de sacar adelante esas inversiones y hacerlas rentables para Burgos, para Castilla y León y para España porque tenemos una industria muy puntera.