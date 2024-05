El PSOE afea el silencio cómplice con la revisión del Corredor

La procuradora socialista Laura Pelegrina afeó hoy a la Junta y al PP su "silencio cómplice" al considerar que han estado "calladitos" las últimas semanas después de que los 'populares' europeos no apoyaran el nuevo Reglamento de la Red Transeuropea de Transporte, que incorpora el Corredor Atlántico, mientras la consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral, explicó que su 'no' se debió a que no se aceptaron enmiendas para adelantar la ejecución de la Ruta de la Plata a 2040, frente al plazo de 2050 previsto en la nueva revisión.

En la sesión de control al ejecutivo del pleno de las Cortes, la parlamentaria preguntó a la consejera si consideraban en la Junta "prioritario" el Corredor Atlántico, a lo que González Corral le respondió que siempre han sido reivindicativos con un eje "clave", "vital" y "vertebrador" para Castilla y León y consideró que debía trasladar esta cuestión al Gobierno, porque han recibido "nada" tras las cartas enviadas y peticiones hechas.

Al respecto, Laura Pelegrina denunció la "obsesión enfermiza" de la titular de Movilidad con el Gobierno y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y consideró que si en lugar de "vigilar" al Gobierno, se dedicara a trabajar tendría ya un plan de carreteras, una estrategia logística y licitados los contratos de las líneas de transporte interurbano de viajeros por carretera. Además, afeó que el PP en el Parlamento Europeo se haya alineado con la "extrema derecha" en contra de una revisión que a su juicio beneficia a la Comunidad por su "doble rasero" y "moralidad" como "derecha patriótica".

La parlamentaria socialista aseguró que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, "no tiene palabra" y ofreció un pacto de comunidad sobre el Corredor Atlántico para "desgastar" al Gobierno a costa de los intereses de la Comunidad, a lo que añadió que nombró como comisionado a Luis Fuentes, exdirigente de Ciudadanos al que llamó "trásfuga". Sin embargo, la consejera consideró "irónico" que la procuradora aludiera a ese pacto cuando el PSOE no nombró interlocutor para la mesa planteada por la Junta.

"Formulemos bien la pregunta, ¿cómo de prioritario es el Corredor del Atlántico para el Grupo Socialista?", dijo González Corral, quien señaló que es "nulo" al tiempo que puso en valor el trabajo de la Comunidad, junto con Galicia o Asturias, para incorporar los ramales del noroeste, el eje del Cantábrico al Mediterráneo o las conexiones con Portugal. Ante todo esto, dijo, reciben la "nada" desde el Gobierno y el ministro Óscar Puente, que aseguró sigue sin presentar el plan director del Corredor en la Comunidad, algo que hizo la semana pasada en Galicia.

Finalmente, González Corral aseguró que frente a la "actitud" del Gobierno, la Junta defiende una infraestructura que consideró "vital" y que además puede ayudar a "potenciar" la economía.