CaixaBank CyL analiza el nuevo plan estratégico 2025-2027

El Consejo Asesor Territorial de CaixaBank en Castilla y León se reunió hoy en la All in One de Madrid en un encuentro que contó con la presencia del director general de Negocio de CaixaBank, Jaume Masana; del director territorial de CaixaBank en Castilla y León, Gerardo Cuartero, y el resto de los miembros del Consejo.

Durante la reunión, se dio a conocer el nuevo Plan Estratégico 2025-2027, que busca consolidar una rentabilidad sostenible con un objetivo de ROTE superior al 14 por ciento y un enfoque en eficiencia operativa y control de riesgos. Además, el Consejo debatió las principales variables económicas y las previsiones de futuro, con un análisis específico de los datos de Castilla y León, para adaptar las estrategias a las particularidades regionales.

Los miembros de este órgano consultivo son personas de reconocida trayectoria y prestigio profesional de la sociedad castellano y leonesa que asesoran e informan a la entidad financiera sobre aquellas cuestiones que afecten a su situación económica, a las perspectivas de desarrollo o las oportunidades que puedan proyectarse en la zona.

En concreto, los miembros del Consejo Asesor Territorial de CaixaBank en Castilla y León son el presidente y consejero delegado del Grupo Pascual, Tomás Pascual; el consejero delegado del Grupo Ureta, Fernando Andrés; la presidenta del Grupo Nicolás Correa, Bibiana Nicolás Correa; el director general de Casple y presidente de FAE, Miguel Ángel Benavente; y el exconsejero independiente del Grupo Antolín, José Manuel Temiño.

También el presidente de Tuero Medioambiente y vicepresidente de Iberdrola, Juan Manuel González Serna; la consejera delegada del Grupo Prosol, Rocío Hervella; el presidente del Gutinver, Gerardo Gutiérrez; la presidenta de la Fundación Asti, Verónica Pascual; la directora general de Alestis Aerospace, María Eugenia Clemente; el presidente de Octaviano Palomo, Pedro Palomo; la presidenta de Transleyca, Mar Casas; el director general de Alma de Carrovejas, Pedro Ruiz; y el director territorial de CaixaBank en Castilla y León, Gerardo Cuartero.