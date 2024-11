La Consejería de Educación anunció el 8 de noviembre la convocatoria de oposiciones de enseñanza en 2025 no solo de Secundaria y otros cuerpos, sino también de Maestros que, por turno, no tocaban hasta 2026 (suelen turnarse cada dos años). Esta circunstancia provoca que, por el momento, Castilla y León se convierta en uno de los pocos territorios en realizar este proceso y, por tanto, parece más que previsible que se produzca un efecto llamada de interinos de otras regiones, teniendo en cuenta que no existe la barrera del idioma.

Los representantes del profesorado son conscientes de esta situación y, de hecho, han recibido ya las primeras quejas por parte de aspirantes de la Comunidad debido a que tendrán que competir en los exámenes con un mayor número de opositores a la hora de conseguir una de las 767 plazas ofertadas. No obstante, tanto STECyL como ANPE valoran de forma muy positiva que el departamento que dirige Rocío Lucas haya realizado el «esfuerzo» para incrementar la oferta de empleo público en el ámbito educativo debido a la necesidad que existe de cubrir puestos.

Elena Herrero, de STECyL Burgos, detalla que tan solo Cantabria ha anunciado la convocatoria de 368 plazas para Maestros, si bien agrega que también está prevista, aunque por ahora sin confirmación, en Andalucía, Canarias y Melilla. La situación en Secundaria se torna diferente pese a que solo Aragón ha ratificado el proceso, aunque las probabilidades de que se sumen más Comunidades, como Aragón, Castilla-La Mancha o La Rioja, se presenta elevada sin descartar, además, que pueda extenderse a otros territorios del país.

Desde ANPE, su responsable provincial, María José Santamaría, sostiene que ese efecto llamada «es real y va a existir», principalmente de entornos limítrofes al de Castilla y León, con especial atención a Madrid. No obstante, considera que el «verdadero perjuicio» radicaría en que no se hubiese acordado el proceso por parte de la Consejería, «que ha cumplido su compromiso». No obstante, hace referencia en este punto al siempre valorado como «insuficiente» número de plazas que se sacan a concurso.

Las representantes de ambas centrales sindicales coinciden en la necesidad de retomar el compromiso que existía entre comunidades autónomas de convocar este tipo de procesos al mismo tiempo y que se rompió con la celebración de los procesos de estabilización de interinos de los distintos cuerpos docentes en los que cada territorio ha actuado de forma independiente. Dicho acuerdo posibilita que se frene ese efecto llamada, teniendo en cuenta que, en no pocas ocasiones, provoca «un engrosamiento de las listas de interinos que no resulta efectivo».