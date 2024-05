Mañueco acusa a Sánchez de «encargar» el informe de la ONU

Hacía 42 días que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el líder de la oposición, el socialista Luis Tudanca, no se confrontaban dialécticamente desde sus respectivos escaños del Parlamento autonómico. Los Presupuestos de la Comunidad y el Pleno monográfico del Procurador del Común habían abierto una brecha temporal desde el último 'careo' de ambos, y tenían varias cuentas pendientes. El informe de tres relatores de la ONU contrarios a la proposición de Ley de Concordia de Castilla y León fue el tema elegido por Tudanca para su cara a cara con un Fernández Mañueco que arrancó su turno de respuesta asegurando que no tienen «constancia» de «ninguna» advertencia de la ONU sobre la normativa que PP y Vox quieren impulsar desde el Legislativo. «La ONU ha dicho que esos tres relatores no forman parte de la organización ni expresan su opinión». El presidente de la Junta fue un paso más allá y preguntó al socialista «quién» había encargado ese informe, para después responder él mismo: «Tal vez ha sido por encargo de Sánchez».

«Yo supongo que también la ONU ha pasado a formar parte del listado de organizaciones separatistas, comunistas y filoterroristas, ¿verdad, señor Mañueco?», le respondió en tono irónico Tudanca, que ofreció al presidente sacar adelante una Ley de Memoria Democrática «sin Vox». Mano tendida que llegó después de arremeter contra Fernández Mañueco por defender una norma que «incumple los derechos humanos» y afearle que «nunca antes en la historia de esta comunidad un presidente había recibido tal reprimenda de la Organización de Naciones Unidas».

También recurrió a la ironía el propio Fernández Mañueco, que deslizó que al PSOE «le gustan los relatores», momento en el que se refirió a los salvadoreños que se reunieron con Carles Puigdemont en Ginebra o los que lo hicieron con ERC o Bildu. El cruce de reproches desde la primera fila de ambos extremos del Parlamento se sustanció entre acusaciones de «bulos, medias verdades y tópicos» desde el asiento de Fernández Mañueco, y de «hacer chistes y gracietas» con un «tema muy serio» por boca de Luis Tudanca. Tras el envite del socialista, el presidente de la Junta reiteró que la Proposición de Ley de Concordia es «más completa y actualizada», sigue «las directrices de la Unión Europea» y además logra «más protección para las víctimas y familias sin ningún tipo de distinción».

«Vuelva al redil»

La oferta socialista de impulsar una Ley de Memoria Democrática en Castilla y León sin Vox «que cumpla con todas las garantías de derechos humanos» llegó acompañada de una invitación a Fernández Mañueco a «volver al redil» de la «derecha civilizada»: «A la del señor Ruiz Medrano, a la del señor Herrera, puede volver de la mano también del Partido Socialista».