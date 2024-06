El comportamiento y la actitud del conductor forma parte del 90 por ciento de las causas de los accidentes y los sistemas ADAS, algunos de ellos ya obligatorios en vehículos de nueva matriculación a partir del 7 de julio de 2024, están diseñados para alertarle y asistirle con el objetivo de evitar esos errores o minimizar sus consecuencias.

Para extraer todos los beneficios de esta relación entre el hombre y la máquina, el conductor ha de tener unos conocimientos, comportamientos y actitudes relacionados con los sistemas ADAS, que Champions for Safety (CFS) se encarga de trabajar. Esa ha sido, precisamente, una de las grandes necesidades detectadas por CFS entre los profesionales de recursos humanos, prevención de riesgos y responsabilidad social de las empresas con las que ha trabajado. Por este motivo se ha desarrollado una formación específica en la materia dentro de los programas de formación de Champions for Safety.

Factores de riesgo

Como señalan numerosos estudios, conocer qué sistemas incorpora el vehículo que conduce, cuáles son sus funcionalidades y de qué forma actúan los sistemas ADAS es el primer paso necesario para que todo conductor pueda aprovechar sus ventajas. Los conductores se enfrentan a unos sistemas que, muchas veces, nadie les ha explicado; y con unas funcionalidades y nomenclatura confusa y heterogénea entre los diferentes fabricantes de vehículos.

¿Cómo se obtiene el máximo rendimiento a los sistemas ADAS?Los expertos formadores de Champions for Safety explican a todos los participantes de sus cursos qué sistemas hay, cómo se llaman y cómo funcionan, tato en sus versiones más sencillas como en las que ofrecen funcionalidades más avanzadas. Por poner un ejemplo, una frenada autónoma de emergencia AEB puede detectar, o no, a peatones y ciclistas; o funcionar solo en alcance o también en tráfico cruzado.

En segundo lugar, les enseñan a configurarlos, porque la mayoría de avisadores (ADAS pasivos) y de asistentes (ADAS activos) ofrecen regulaciones de su tiempo, distancias de reacción y volumen de la alerta. Y algunos de ellos también pueden combinarse para obtener una funcionalidad más compleja.

Una vez conocidos, se comprueba su funcionamiento, tanto en simuladores de conducción como en tráfico real, dentro de un entorno monitorizado en que se pone en práctica todo lo aprendido.

También se trabaja el aspecto quizás más importante: los hábitos y creencias que cada participante tiene de los sistemas ADAS, que pueden generar rechazo, desconfianza, incomodidad o miedo a lo desconocido. En muchas ocasiones, las molestias que pueden provocar los sistemas ADAS no son culpa de dichos sistemas, sino de malos hábitos de conducción: pisar líneas, escorarse antes de mirar para hacer un cambio de carril, no poner los intermitentes, no mantener la distancia de seguridad con el coche que nos precede… El objetivo es crear unos hábitos duraderos para que los conductores nunca desconectan esos sistemas y aprendan a convivir con ellos de un modo natural y eficaz.

Un concepto eficaz

Desarrollado por Carlos Sainz en colaboración con INFOVA Automotion, Champions for Safety se basa en un proceso de aprendizaje que crea y desarrolla nuevas creencias, actitudes, hábitos y habilidades al volante en cada participante.

La formación y la concienciación de los conductores es la mejor herramienta de la que disponen las empresas para prevenir y reducir la siniestralidad, así como de promover la sostenibilidad en sus desplazamientos, tanto profesionales como in itinere. Y la propuesta de Champions For Safety obtiene resultados duraderos gracias a un enfoque innovador, que permite crear hábitos seguros que desarrollan en los conductores una cultura de seguridad vial en el ámbito laboral.