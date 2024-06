La Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de las Cortes aprobó hoy una proposición no de ley impulsada por Vox pero corregida por el PP y la oposición, en la que se insta al Gobierno a reforzar las medidas de control sanitario de los productos que llegan de Marruecos y terceros países e incluso que se pida a la Comisión Europea suspender el acuerdo con el país vecino si se producen incidencias en pongan en riesgo la salud de los españoles.

El procurador de Vox Javier Teira presentó la PNL enmarcada en el caso de las fresas con presencia de hepatitis A, en el beneficio del acuerdo Marruecos-Unión Europea para el país vecino y en la competencia desleal a productos frutícolas y de hortalizas españoles, si bien algunos de los cinco puntos del texto fueron fueron cuestionados por el PP y por la oposición por exceder a competencias autonómicas y nacionales, según recoge Ical.

Para Francisco Igea y Juan Luis Cepa la iniciativa tenía carácter electoral e incluso era "xenófoba", en unas acusaciones que no admitió Teira, mientras que el 'popular' Óscar Reguera sostuvo que el asunto no era un "problema de fresas", a la vez que tanto el socialista como el popular subrayaron que, si bien la balanza comercial de España es negativa en el marco alimentario, no lo es en el caso de Castilla y León que vende plantones de fresas a Marruecos, entre otros productos.

Así las cosas se pidió un receso para intentar llegar a un acuerdo, ya que de los cinco puntos se compartían dos: reforzar la inspección alimentaria y lanzar nuevas campañas de promoción, mientras que pedir directamente paralizar la importación, suspender el acuerdo Marruecos-Unión Europea o suspender fondos europeos al sector agrícola marroquí, como instaba la PNL, excedía las competencias autonómicas e incluso nacionales

Después del primer receso, Teira leyó la nueva redacción como paralizar con carácter urgente toda importación de productos agrícolas procedentes de Marruecos y terceros países con mención a la fresa; reforzar las inspecciones alimentarias internamente para evitar graves problemas de salud, en lo que se implica a las comunidades autónomas; supeditar la concesión de fondos europeos a los productos marroquies al compromiso efectivo de cumplir las condiciones fitosanitarias exigidas a la producción en la Unión Europea.

Ante las dudas en el tercer punto, el más polémico, ya que se solicitaba a la Comisión Europea a suspender inmediatamente del Acuerdo Agrícola entre Marruecos y la Unión Europea debido al enorme perjuicio económico y sanitario que dicho acuerdo causa a la producción agroalimentaria española y comunitaria, y a todos los españoles, se volvió a pedir otro receso, tras un atropellado debate.

Una vez reanudada la sesión, se matizó con la suspensión del acuerdo cuando se produzcan incidencias que pongan en grave peligro la salud pública de todos los españoles. La redacción no convenció a Francisco Igea -había pedido votación separada- y optó por la abstención, mientras que PP, PSOE y UPL-Soria Ya votaron a favor del corregido texto de Vox.