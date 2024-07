El PP acusa a Begoña Gómez de no "facilitar" la acción judicial

El PP ha acusado este viernes a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, de no estar por "facilitar la acción de la Justicia", después de que el juez haya suspendido la declaración de Begoña Gómez y la cite de nuevo el 19 de julio. Tras recalcar que "toda España sabe qué hechos y conductas se están investigando", ha advertido que esto "no hace sino prolongar un espectáculo que degrada la democracia española", han señalado fuentes de la formación.

"La nueva citación de Gómez alarga la agonía de los inquilinos de La Moncloa y la vergüenza de todos los españoles", ha afirmado la formación de Alberto Núñez Feijóo después de que el juez instructor Juan Carlos Peinado haya acordado suspender la declaración de Gómez a los 30 minutos de que se personara la investigada en su Juzgado y haya fijado nueva fecha para su declaración, el 19 de julio.

Según el PP, Begoña Gómez y su defensa "no parecen estar por la labor de facilitar la acción de la justicia, de la misma forma que no han dado una sola explicación a la opinión pública hasta ahora", han subrayado fuentes del partido.

"Toda España sabe qué hechos y conductas se están investigando"

"Toda España sabe qué hechos y conductas se están investigando; toda España menos, al parecer, Begoña Gómez y su abogado. Y eso que ayer el dispositivo de seguridad de Moncloa organizó la declaración de Gómez", ha indicado la formación.

El Partido Popular ha asegurado que el Gobierno de Pedro Sánchez "no solo amnistía e indulta su corrupción, sino que además intenta obstruir la acción de los que investigan la que no pueden tapar", según las mismas fuentes.

Además, ha dicho que "sorprende que hablen de denuncias e informaciones falsas pero no emprendan ninguna acción al respecto, y a la vez la investigada asegure no conocer de qué se la acusa". "Si todas las informaciones son falsas, ¿a qué responde que todavía no hayan presentado una querella para proteger 'su' verdad?", se ha preguntado el PP.

Por todo ellos, los 'populares' consideran que "todo esto no hace sino prolongar un espectáculo que degrada la democracia española". A su entender, "ya era inédito y escandaloso que por primera vez en la historia de la democracia la mujer de un presidente del Gobierno tuviera que acudir a un juzgado por estar imputada por delitos de tráfico de influencias y corrupción" y "ahora tendrá que volver otro día más".

"Son imágenes que nos erosionan institucionalmente a todos los españoles. Y el responsable último no es otro que Pedro Sánchez", han indicado fuentes del partido que preside Alberto Núñez Feijóo tras aplazarse la declaración de Gómez.