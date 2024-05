Las reticencias iniciales de los hosteleros al recorte de los días de fiesta de los Sampedros por considerar «inviable» la tradicional Feria de Tapas han dado paso al entendimiento y a una organización más temprana que permitirá evitar la situación dada en los últimos años, cuando la muestra se salvó in extremis bien entrado ya el mes de junio. El consenso con el Ayuntamiento traerá, eso sí, cambios respecto a pasadas ediciones, siendo los más significativos la limitación de su desarrollo a una única ubicación (el paseo de la Sierra de Atapuerca) y un adelanto en su arranque respecto al comienzo oficial de la de la semana de celebraciones.

La feria dará comienzo el sábado 22 de junio a las 12 horas, el mismo día de la proclamación de las reinas, pero cinco antes que el del pregón y el lanzamiento de la bota el jueves 27. Para cubrir estas jornadas, la Asociación Pro y Para la Ciudad, promotora de la iniciativa, ha realizado un «esfuerzo económico» con el fin de asumir la contratación de grupos de animación musical de calle en horario de mañana y tarde que permitan anticipar el ambiente festivo, tal y como explica su presidente, Pedro Sualdea, quien reconoce que con este adelanto, ya que acabará conforme al programa el 3 de julio, se compensa la reducción de tiempo.

Sualdea, no obstante, admite que el sector hubiera deseado poder desarrollar el evento en dos emplazamientos, contando para ello con el paseo del Espolón, donde ha tenido lugar en los dos últimos años. De hecho, avanza que se han recibido más solicitudes de participación que espacio disponible, teniendo que primar la veteranía de los hosteleros en la cita a la hora de decidir su adhesión o no para poder garantizar la potencia eléctrica de su actividad. En cualquier caso, el colectivo no se da por vencido e intentará recuperar este emblemático emplazamiento en los próximos Sampedros. «Nos ha sorprendido el interés que ha habido, pero ha sido imposible», remarca.

Con todo ello, serán trece las casetas que se colocarán a lo largo del paseo de la Sierra de Atapuerca, aunque su distribución se ha planteado de tal forma que parezcan dos emplazamientos diferentes, uno más cercano a la fuente y la entrada del Fórum Evolución, y otro ocupando lo que es el paseo en sí (...).

