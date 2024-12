Feijóo censura que el PSOE "amenace a los jueces"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha censurado este domingo que el PSOE se haya reunido en su Congreso Federal de Sevilla para "autoelogiarse", "prometer más de lo mismo" y "amenazar a los jueces" ante los presuntos casos de corrupción que le afectan. Tras criticar que los cargos socialistas no hayan "alzado la voz" ante el "desmoronamiento" y la "decadencia" del partido, ha avisado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que los españoles le echarán en las urnas.

"Llegados a este punto ya no le merece la pena dimitir. No, no. Y por eso yo le digo: aguanta Pedro, no dimitas porque no te mereces irte con un mínimo de honor. Aguanta Pedro, porque te vamos a echar los españoles libre y democráticamente", ha espetado al presidente del Gobierno, coincidiendo con su reelección como líder de los socialistas en el cónclave de Sevilla.

En la clausura de la XXVII Intermunicipal que el PP ha celebrado en Valladolid este fin de semana con unos 2.000 alcaldes y concejales, Feijóo se ha comprometido a "sacar a España de la normalización de la mentira y de la corrupción que pretende" el Gobierno de Pedro Sánchez, que, en su opinión, sufre "un escándalo por la mañana" y "otro por la tarde".

"Yo no soy Pedro Sánchez, nunca lo seré"

En un discurso repleto de críticas a Sánchez y al PSOE, el presidente de los 'populares' ha indicado que él no está al frente del Partido Popular para que le den "la razón en todo" y "para solo escuchar alabanzas" o que se permitan "los engaños y las mentiras".

Es más, ha dicho que tampoco lidera el PP para pedir a los suyos que aplaudan "desmanes y corruptelas". "Yo no estoy aquí para que se ovacione la desvergüenza a cambio de un salario. Eso es Pedro Sánchez. Y yo no soy Pedro Sánchez. Nunca lo seré. No entiendo la política así. Y jamás me comportaré así", ha proclamado.

Tras pedir que por encima del PP se pongan los intereses de los ciudadanos, ha asegurado que él que no quiere "un partido intransigente y de pensamiento único, sino un partido abierto". De la misma manera ha resaltado que no quiere un partido "soberbio y de culto al líder", sino uno "con humildad y exigente con quien lo lidere".

Feijóo, que ha admitido que el PP quiere "llegar a más españoles", ha subrayado que por eso han dedicado la Intermunicipal a hablar de los problemas de la gente mientras que el PSOE se ha reunido para que "solo se escuche al uno", en referencia a Sánchez y cómo le denominaban algunos implicados en el 'caso Koldo'.

"Se ha reunido para autoelogiarse y prometer más de lo mismo. Se ha reunido para acallar a quien no le da la razón. Se ha reunido para amenazar a los jueces, a los magistrados y a los tribunales. Se ha reunido para que solo se escuche a uno o, mejor dicho, para que solo se escuche al uno", ha enfatizado.

En este punto, el jefe de la oposición ha criticado que los socialistas "en lugar de alzar la voz" permitan que "se arrastre a todo el partido a los líos del círculo más cercano", aludiendo a los casos que afectan al hermano de Sánchez o a su esposa.

"Allá el Partido Socialista que permite que se les obligue a quemarse las manos poniéndolas en el fuego por quien no mueve un dedo por nadie que no sea él mismo (...) Si no cambiáis, sois tan culpables como él por permitirlo. Allá ellos, en su decadencia y en su desmoronamiento. Es su problema", ha advertido.

Moncloa, "centro de negocios"

Según Feijóo, son los españoles los que están "moviendo este país ante un Gobierno paralizado por sus propias mentiras y escándalos" que, a su entender, "con todo lo que se va sabiendo" y "queda por saber", "lo normal sería que no estuviese un día más en el cargo".

Es más, ha dicho que lo normal sería que Sánchez "no pasase una noche más en ese centro de negocios que se llama el Palacio de la Moncloa". Sin embargo ha dado por sentado que "no va a dimitir" porque "no tiene a donde ir".

"Va a aguantar todo lo que le dejen sus socios que ya se están convirtiendo en cómplices", ha manifestado Feijóo, después de que el PP lleve varias semanas poniendo el foco en los aliados de Sánchez para que se "retraten" ante los presuntos casos de corrupción que afectan al PSOE.

"El feminismo es Errejón, es Tito Berni"

En su discurso, Feijóo ha criticado que la igualdad para el PSOE sea "privilegiar legal y económicamente a los que tienen más" y que su "pluralidad" sea "la censura a los medios de comunicación y la purga en sus congresos". Es más, ha dicho que la democracia para los socialistas es que "pesen más las maletas de Delcy que los votos de los venezolanos".

"¿Y el feminismo del PSOE y del Gobierno cuál es? El feminismo es Errejón, es Tito Berni y los pisos pagados con los impuestos de los españoles. Ese es el feminismo del Partido Socialista Obrero Español y de su socio. La ejemplaridad del PSOE es una trama interminable. Y su lucha contra el cambio climático es no hacer nada en siete años", ha enfatizado, con un auditorio entregado que le ha interrumpido varias veces con aplausos.

Además, ha dicho que la "sensibilidad" del PSOE y Sánchez pasa por decir que "si quieren recursos, que los pidan", en alusión a la catástrofe de Valencia, y ha añadido que su "cantinela de parar a la derecha y a la ultraderecha" pasa después por "hacer comisarios europeos en diez minutos a los que llamaban fascistas". También ha señalado que Sánchez "no sabe otra cosa que cambiar de opinión" pero ha resaltado que eso en castellano "se llama mentir, mentir y mentir".

Ve al PP como "la única garantía de cambio en España"

El presidente del PP se ha comprometido a poner las instituciones del Estado al servicio de los ciudadanos y no "al servicio del sectarismo y la desvergüenza", a romper "los bloques a diestra y siniestra" y dedicar sus esfuerzos a que "los españoles puedan vivir mejor".

Asimismo, ha señalado que el PP volverá a poner los problemas de la gente en primera línea, a elevar el nivel de exigencia y a recobrar el significado de servicio que ha de tener la política. "Ya está bien de la política que no sirve para nada. En la política se está para servir", ha recalcado.

Dicho esto, ha asegurado que "quien ha agravado problemas durante estos casi siete años no los va a solucionar ahora", y quien cada día, en todo este tiempo, ha sido cada vez "peor gobierno y peor presidente" los días por delante "seguirá siendo aún peor gobierno y aún peor presidente". "Quien tiene como máxima aspiración que todo siga igual y lo único que puede prometer es más de lo mismo no garantiza ningún porvenir", ha apostillado.

Tras presentar al PP como la "única garantía de cambio" en España, Feijóo ha avisado que "cualquier otro voto a un partido distinto del Partido Popular es para que se quede el sanchismo". "No lo olvidéis", ha advertido, para indicar que "el cambio está más cerca" porque "se siente en la calle".

Dice que Mañueco volverá a ser presidente

El presidente del PP también ha tenido un mensaje de apoyo para los afectados por la DANA y ha señalado que no van a "parar hasta que puedan reconstruir sus pueblos, sus trabajos". "Valencia somos todos", ha afirmado, levantando a los cargos del PP de sus asientos con una larga ovación.

Finalmente, ha tenido palabras de apoyo para el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, al que ha dicho que ve "en forma" y "mejor que nunca". "Va a volver a ser el presidente de Castilla y León en las próximas elecciones autonómicas. No lo dudes, Alfonso", le ha dicho.