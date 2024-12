Mañueco no contempla adelantar elecciones

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró hoy que no contempla adelantar las elecciones autonómicas, que se celebraron por última vez en febrero de 2022 y añadió presentará los presupuestos de la Comunidad para 2025 cuando tenga los "apoyos necesarios".

"Nos parece que los Presupuestos de Castilla y León se tienen que negociar por las fuerzas políticas en Castilla y León, desde Castilla y León y para Castilla y León. No desde las instrucciones que se dan en Madrid". Así de contundente se mostró al ser cuestionado por la decisión de Vox de suspender las negociaciones presupuestarias en aquellas comunidades donde su apoyo es necesario debido a la negociación abierta entre el Partido Popular y el PSOE sobre políticas migratorias.

Al respecto, Fernández Mañueco dejó claro que no contempla adelantar elecciones, además de remarcar que presentarán los Presupuestos "cuando tengan los apoyos necesarios".

Según explicó Mañueco desde el patio del Congreso, donde las Cortes Generales conmemoraron el Día de la Constitución, el Gobierno autonómico se encuentra ahora en la fase de negociar las Cuentas públicas de la Comunidad "con todos los grupos". "Queremos negociar con todos los grupos, presentar los Presupuestos y aprobarlos. Lógicamente los vamos a presentar cuando tengamos los apoyos necesarios", detalló el presidente.

Recordó que de su Ejecutivo "dijeron que no íbamos a presentar Presupuestos, y los presentamos; dijeron que no íbamos a ser capaces de aprobar el techo de gasto, y lo aprobamos; y nos amenazaron con las enmiendas a la totalidad, y hemos sido capaces de negociar con todas las fuerzas políticas que han querido sentarse con nosotros, y han renunciado a presentar esas enmiendas".

En cuanto a la posibilidad de adelantar las elecciones autonómicas si el Gobierno regional no saca adelante los Presupuestos, el presidente de Castilla y León insistió en que esta posible convocatoria "no está vinculada" a que haya o no Cuentas Públicas, aunque volvió a repetir que su intención "es agotar la legislatura".

Respecto a Vox, el líder autonómico hizo hincapié en que "desde hace mes y medio" este partido "ha rechazado de plano" sentarse a negociar "por instrucciones de su sede nacional, de Madrid". "No quiso sentarse con nosotros ni el 25 de octubre ni el 15 de noviembre para hablar del techo de gasto y para hablar de Presupuestos", resaltó Mañueco, que también entró en la cuestión que ha desatado el enfado de Vox y la ruptura de negociaciones con los ejecutivos populares: la acogida de menores migrantes no acompañados.

"A Castilla y León han venido menores migrantes no acompañados en acuerdo con otras comunidades como Canarias, y en acuerdo con el Gobierno central. Y vamos a seguir manteniendo nuestra postura y nuestros principios", recalcó el presidente que consideró que "las niñas y los niños no acompañados que vienen a nuestro país necesitan esta colaboración entre instituciones". "Ser español significa también ayudar a todas las comunidades autónomas cuando tienen un problema", recordó el presidente que incidió en que Castilla y León "siempre ha estado con la solidaridad entre territorios". "Y en esa labor estamos", zanjó.

Eso sí, más allá de los menores migrantes no acompañados, Mañueco subrayó que el Gobierno central "tiene que rectificar la política migratoria". Para el presidente de Castilla y León, Moncloa "tiene que poner encima de la mesa una política migratoria sensata" que, según apuntó, debería implicar "desde la defensa de nuestras fronteras hasta la integración social y laboral de todas las personas que vengan de otros países".