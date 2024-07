El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, garantizó hoy que Castilla y León acogerá este año a 21 menores migrantes no acompañados y cumplirá el acuerdo alcanzado en este sentido en 2022, al tiempo que advirtió de que si el Gobierno quiere modificar este reparto rechazarán "cualquier tipo de imposición". De esta forma, aseguró que no teme "en principio" la ruptura de su pacto con Vox y enmarcó la advertencia de este partido en una "estrategia nacional".

Mañueco, que intervino en un desayuno informativo, avanzó la posición de la Comunidad en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que se celebra esta tarde en Santa Cruz de Tenerife (Canarias), con la presencia de la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco.

"Los órdagos son para el mus", afirmó el presidente ante la posición de Vox, que a través de su presidente, Santiago Abascal, y otros cargos como el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, han afirmado que darán por rotos sus acuerdos en las autonomías si esos gobiernos acuerdan con el Ejecutivo de Pedro Sánchez el reparto de menores migrantes. A su juicio, se trata de una "estrategia nacional", más que de un "problema de Castilla y León", por lo que apostilló: "No tengo nada más que decir".

En ese sentido, Fernández Mañueco reconoció que cada partido que sustenta al Gobierno autonómico no tiene por qué renunciar a sus principios, como tampoco lo hará él, pero señaló que el pacto de gobierno alude a una inmigración "ordenada" y a la "solidaridad" entre comunidades, lo que reiteró se ajusta a la posición que mantienen. Por ello, recalcó que el Ejecutivo de coalición de PP y Vox está "funcionando bien" y ofreciendo "certidumbre" y la "estabilidad necesaria para seguir adelante".

En política, sostuvo el presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, se debe ir "a los hechos" y recalcó que su gobierno favorece el crecimiento, la creación de empleo, el "fortalecimiento" de los servicios y que la ciudadanía viva "mejor" y que haya "cada vez más gente que viene, de la que se va". Esto, añadió permite ir "equilibrando" la población.

Solidaridad

En su intervención, el presidente de la Junta aseguró que no hay "nada más patriota" que unas comunidades puedan ayudar a otras y que haya "solidaridad" entre las autonomías, con el fin de ser "parte de la solución al problema humanitario", por lo que reclamó la convocatoria de una Conferencia de Presidentes para "discutir" esta cuestión.

En su opinión, si todas las comunidades apuestan por el "autonomismo útil", la vertebración del país avanzaría "sustancialmente". "El Gobierno de Sánchez nada entre la improvisación y la incompetencia", añadió, por lo que reiteró que van a "estar a la altura" y mantendrán la "solidaridad" con Canarias, con Ceuta y con los menores migrantes, que recalcó son "niños, niñas y adolescentes".

"Hemos sido solidarios en el pasado y vamos as seguir siéndolo en este momento", dijo Fernández Mañueco, frente a un gobierno "incompetente" como el de Pedro Sánchez. De esta forma, reiteró que cumplirán el acuerdo de 2022 y acogerán los 21 menores que les corresponde este año. No obstante, reiteró que si el Gobierno quiere modificar el reparto, van a "rechazar cualquier tipo de imposición".

De la misma forma, Fernández Mañueco explicó que ya en 2021 acogieron a menores migrantes no acompañados y lo volvieron a hacer en 2022, si bien apuntó que en el caso de 2023 se ha producido un retraso porque no se ha firmado el convenio necesario, algo sobre lo que prefirió no dar más detalles. "Me quedo ahí", dijo. Por ello, señaló que en 2021 cumplirán con su compromiso.

Reforma de la ley Extranjería

En cuanto a la reforma de la ley de Extranjería, Fernández Mañueco insistió en que es algo que corresponde a los grupos parlamentarios, no a las comunidades, a las que señaló no se les consulta ni sobre la ley de amnistía, ni sobre la reforma de la financiación autonómica. A su juicio, el Gobierno de España está intentando "tapar sus carencias" y su "incapacidad" y se dedica a "improvisar", ya que recordó hay varios ministerios implicados y quien lidera la cuestión es el canario Ángel Víctor Torres, es titular de Política Territorial y Memoria Democrática.

Al respecto, el presidente recordó que Torres cuando gobernaba en Canarias no llamó a las comunidades para decirles "echarme una mano", por lo que llamó la atención de que lo haga ahora. Por ello, insistió en que el Gobierno central trata "una vez más de jugar a distraer y no cumplir con sus responsabilidades". A su juicio ha fracasado en la defensa de las fronteras y en su política migratoria, porque señaló debería hablar con los países de origen de las personas que llegan a España y orientar hacia ellos la cooperación al desarrollo. "Tenemos que trabajar en origen y el Gobierno ha fracasado en todos esos ámbitos", concluyó para recordar que los españoles también han sido emigrantes a América o Europa.