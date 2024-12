El Burgos CF cayó eliminado de la Copa del Rey, un mazazo inesperado y que dolió porque el gol en el minuto 93 dejó sin capacidad de reacción al conjunto de Luis Miguel Ramis. «Ha sido una primera parte en la que ha habido pocas ocasiones para ambos equipos. En la segunda había que mantener los ritmos y aumentarlos con los cambios, pero nosotros no lo hemos hecho. No hemos mostrado esa diferencia que tuvimos que haber mostrado. Tras el descanso en vez de dar más hemos dado menos y al final el fútbol siempre te castiga. Nada es por casualidad», aseguró el técnico del conjunto burgalés.

El tarraconense lamentó que los cambios no dieran al equipo otro aire y que los jugadores de refresco no aportaran lo esperado. «Sabíamos que el partido iba a ser muy igualado porque todos estos partidos, independientemente de las categorías, son extremadamente competidos y así ha sido. Nosotros en la segunda mitad teníamos que haber aumentado el nivel con los cambios y no lo hicimos. Estoy contento con los minutos competitivos de los jóvenes, pero desde luego que no lo estoy con otras cosas que han pasado en el partido y que no voy a permitir que pasen. Lo hablaré con ellos», subrayó Luis Miguel Ramis después del encuentro.