El cambio de liderazgo en la Concejalía de Urbanismo a principios del verano de 2023 dio un giro a este departamento delAyuntamiento de Miranda. Entre las medidas que pretendía impulsar el edil responsable, Guillermo Ubieto, se encontraba la de aumentar el nivel de cumplimiento de las Inspecciones Técnicas de Edificios (ITE). Para ello, poco después de asumir el cargo anunció que se estaban planteando multar a los propietarios que no llevaran a cabo esta obligación, con el objetivo de incentivar la presentación de estos documentos. Sin embargo, esa amenaza de multa no ha empujado a las comunidades de vecinos a cumplir con sus obligaciones, ya que prácticamente todas han ignorado los avisos de la administración municipal.

Según las estadísticas que manejan en el departamento de Urbanismo, en 2024 había hasta 97 bloques que debían someterse a la InspecciónTécnica, pero hasta el momento elConsistorio tan solo ha recibido doce casos y, de ellos, únicamente siete han obtenido un resultado favorable. Este nivel de cumplimiento tan bajo se suma al de años anteriores, que era muy similar. De esta manera, de los más de 3.200 edificios que debían superar este trámite desde que empezaron a realizarse los controles allá por 2012, apenas el 57% han terminado presentando los documentos. Ante esta realidad, Ubieto no se esconde y reconoce que «está claro que el aviso que se hizo el año pasado no ha funcionado, porque son unos datos muy malos».

Por ese mismo motivo, el líder de IU-Podmos adelanta que ya no caben más avisos o amenazas, sino que «viendo que no se están cumpliendo las obligaciones por parte de las comunidades de propietarios, elAyuntamiento va a dar el paso de abrir expedientes de sanción porque la vía amistosa no está consiguiendo los objetivos razonables que se planteaban». Según adelanta Ubieto, en las semanas que quedan del presente ejercicio el departamento de Urbanismo va a «estudiar los casos concretos para actuar de oficio».

Y es que el edil aclara que deben revisar los inmuebles por separado porque cada edificio tiene unas condiciones concretas, y un bagaje relativo a incumplimientos, que deben tenerse en cuenta a la hora de valorar estas multas. Según relata, «no es lo mismo aquellos propietarios que no han hecho la Inspección durante el año en curso, que aquellos que llevan tres o seis años arrastrándola». Además, añade que también se van a analizar otras cuestiones diferentes a esta, como «cuáles son los edificios más antiguos y cuáles tienen más peligro, por tanto, no solo se va a tener en cuenta el tiempo de retraso en cumplir con este trámite».

Tengan unos condicionantes u otros, el representante de IU-Podemos aclara que esta medida «no tiene ningún afán recaudatorio» contra las comunidades de propietarios, aunque no olvida que «es cierto que hacer frente a las obligaciones de las ITE a veces supone hacer un gran esfuerzo para las economías de las familias». A este respecto, Ubieto comenta que «es importantísimo» que tanto la administración municipal como los propios titulares de los inmuebles conozcan «en qué estado están las viviendas para evitar problemas». Es decir, desde su punto de vista, cumplir con estos trámites de revisión de los edificios «es algo esencial tanto para la seguridad de quienes viven en ellos como para terceras personas».

El concejal de Urbanismo ahonda en esta idea y comenta que «no hay un mejor ejemplo de esta realidad que el último derrumbe de un edificio que ocurrió hace poco más de una semana en el Casco Viejo, y que ha afectado a los vecinos de alrededor». Para el líder de IU-Podemos, ese caso demuestra que cuando existe algún bloque «que no tiene un mantenimiento apropiado y que no cumple con ciertas condiciones, queda expuesto a un deterioro y a una situación que puede terminar derivando en ruinas, lo cual además genera ese tipo de problemas a terceros y eso sí que es profundamente injusto».