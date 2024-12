Mantequerías Arias ha anunciado una inversión en torno a los 10 millones de euros en los próximos 5 años para ampliar su capacidad de producción y empleo en la fábrica de Villalonquéjar y entrar en el mercado centroeuropeo con sus quesos frescos, lo que, entre otras exigencias, obligará a ampliar la recogida de leche entre las explotaciones ganaderas de Castilla y León. Según adelanta el director general de la compañía, Javier Roza, el próximo año se invertirán 3 millones de euros y el objetivo con este proyecto es ampliar la plantilla en 20 personas más, a sumar a las 65 que trabajan en este centro.

El fabricante alimentario burgalés es una de las empresas más importantes de queso freso tradicional de Castilla y León, produciendo en su planta de Villalonquéjar 1 de cada 5 kilos que se venden en España. Tal y como conoció este lunes la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, durante su visita a la planta, el objetivo es aumentan la producción en 6.000 toneladas más según los plazos previstos (actualmente produce más de 3.000 toneladas al año), lo que llevará a utilizar la capacidad instalada de la planta y también un consumo adicional de leche en las explotaciones de la región. "La falta de suministro no es un problema en el corto plazo -explicó Roza- pero sí nos preocupa a toda la industria el relevo generacional en el sector ganadero, que es un problema significativo. Cada vez vemos menos explotaciones, algo especialmente preocupante en oveja. Tenemos que ser capaces de ayudar a los nuevos ganaderos que se quieran instalar, porque si no hay leche no habrá quesos".

La consejera González Corral recordó que Castilla y León es líder en producción de leche de oveja, la segunda productora nacional en leche de vaca y la quinta en leche de cabra. Uno de cada tres quesos que se producen en España salen de las fábricas instaladas en la región. "Hemos presentado el plan de industria agroalimentaria 2024-2027 con un presupuesto superior a los 400 millones de euros, más de 300 de ellos en inversiones", enumeró la consejera, que estuvo acompañada por varios integrantes de su equipo, entre ellos, Cristina Frías, directora general de Industria y la Cadena Agroalimentaria. "Queremos una industria agroalimentaria, que es ya la tercera más potente de España, que sea competitiva, moderna, eficiente y generadora de empleo".

Mercosur. Respecto a la crisis agraria provocada por los acuerdos comerciales de Europa con Mercosur, la consejera adelantó que el viernes remitió una carta al Ministerio de Agricultura para solicitar una reunión con el ministro Luis Planas y poder conocer los objetivos finales de estos acuerdos "y si podrían suponer alguna desventaja" para los agricultores y ganaderos de Castilla y León. "Lo importante es podernos sentar en la mesa y analizar las ventajas que Mercosur puede traer para Castilla y León, siempre trasladándonos todos los puntos contemplados en el acuerdo para poder analizar si pueden suponer alguna desventaja competitiviva".

El consejera aseguró, en referencia a las manifestaciones de agricultores y ganaderos como la que hoy se desarrolla en Madrid, que no todos países miembros de la UE (en referencia a España) han sido igual de ágiles en atender las necesidades del sector, sobre todo las encaminadas a hacer la PAC más "flexible y más ágil".