"La gente debe de elegir la papeleta por lo que los partidos hacen"

La campaña de Pablo Fernández suma kilómetros y pocas horas de sueño. Pero asegura que no le importa con tal de poder llevar el mensaje de Podemos a todos los rincones de España.

¿Vamos camino a una Europa más conservadora?

Creemos que estamos en un contexto decisivo para la Unión Europea y que es hora de construir una Unión Europea más justa, con más justicia social, con más feminismo, con mayor solidaridad, una Europa que acoja... Y para eso es esencial poner en pie una izquierda verdaderamente transformadora en Europa. Ese es el objetivo de Podemos.

El último Barómetro del CIS no augura buenos resultados para su formación. ¿Qué esperan del 9-J?

En todas las encuestas del último mes y medio la tendencia ha sido ascendente, y ese último CIS nos augura un mínimo de dos eurodiputados. Pero más allá del número, que es evidente que cuantos más escaños logremos, mucho mejor para nosotros, el objetivo es levantar y poner en pie una izquierda verdaderamente transformadora, una izquierda que consiga cosas. A la derecha y a la ultraderecha se les frena no con titulares ni con inacción, se les frena con derechos. Y venimos de un año en el que el Gobierno de España no ha logrado absolutamente nada en materia de derechos sociales. Cuando Podemos estuvo en el Gobierno de España sí que se lograron cosas verdaderamente importantes: una nueva generación de derechos feministas, una ley de cambio climático y una de vivienda, la subida del salario mínimo interprofesional un 43%…

¿Tiene la sensación de que esos avances se los han apuntado otras formaciones y que Podemos ha quedado un poco fuera del foco?

Creo que otras formaciones han podido querer arrogarse avances y transformaciones que eran de Podemos. Pero ahí están los hechos y ahí está la realidad. Y creo que la gente a la hora de depositar su papeleta, tiene que guiarse por lo que los partidos hacen, no porque por lo que los partidos dicen. Estos días recorriendo España he encontrado alguna mesa informativa del PSOE que tenía un eslogan: Que pague la banca, que paguen los ricos. Me he acercado a la mesa y he preguntado: «¿Y esto lo proponéis para la Unión Europea? ¿Y cómo es posible que hace tres semanas, cuando Podemos presentó en el Congreso una iniciativa para incrementar el impuesto a la banca y a los ricos hayáis votado en contra?».

¿Hubo respuesta?

No, no me supieron contestar.

¿Cree que hay un auge real de la ultraderecha o es una estrategia para movilizar al electorado?

A mí lo que me preocupa es que el PSOE pueda hacer presidenta de la Comisión Europea a Von der Leyen, que ya ha dicho que no tiene ningún problema en incluir a la extrema derecha en la toma de decisiones de la Unión Europea. Aún así, es verdad que creo que, sobre todo, el PSOE está utilizando mucho la estrategia del miedo a la ultraderecha.

Entiendo que Podemos nunca apoyaría a Von der Leyen...

Jamás. Nosotros ya lo hemos dicho de forma muy clara y muy rotunda. El problema es que el PSOE en España tiene un discurso y en la Unión Europea tiene otro completamente diferente y también entronca con otra cuestión: el PSOE y el PP votan exactamente lo mismo en el 75% de las iniciativas en la Unión Europea. Y una última cuestión que no es menor, estamos ahora mismo en un momento en el que para Podemos la principal medida económica, social y medioambiental en Europa es la paz. Estamos envueltos en un régimen de guerra y de incremento de gasto armamentístico. Por ejemplo, hace 10 días veíamos cómo el Gobierno ha comprometido 1.100 millones para materia armamentística, algo que nosotros creemos que es una aberración y un error.

¿Hay cierto desapego de los españoles por estas elecciones?

Es la campaña en la que estoy viendo mayor interés de la ciudadanía hacia las elecciones europeas. Por fin la gente se está concienciando de que lo que se legisla en la Unión Europea tiene un impacto directo en nuestra vida diaria. Por eso es tan importante que frente a políticas xenófobas y racistas nosotros reivindiquemos una Unión Europea en la que ninguna persona sea ilegal. En la UE no sobra ninguna persona, lo que sobran son los grandes fondos buitre y las grandes empresas especuladoras a los que se están plegando tanto el PP como el PSOE.

Europa fue clave en el inicio de la historia de Podemos. ¿Ahora también puede ser clave para una revitalización del partido?

Sin duda. Europa fue el despunte de Podemos como formación política hace 10 años y ahora, que es cierto que hemos atravesado un momento complejo y una situación difícil con un retroceso electoral, creemos que va a ser otro punto de inflexión.

¿Qué se le dice a un votante de izquierdas que no entiende la división de la izquierda?

En el espectro progresista cada formación política tiene una tarea, y creo que la tarea de Podemos es empujar los cambios y empujar las transformaciones. Como decía, en el Gobierno de España conseguimos cosas que todo el mundo decía que eran imposibles. A partir de ahí hay otras formas de colaborar con otros espacios, digamos, progresistas.

Los agricultores han protagonizado estos días nuevas movilizaciones. Y muchas de sus críticas se dirigen, precisamente, a Europa. ¿Qué propone Podemos?

En primer lugar, redefinir por completo la PAC. Hay que hacer un cambio de paradigma absoluto de la política horaria común. No puede ser que a día de hoy los mayores perceptores de la PAC sean la familia de Alba, los grandes terratenientes, los grandes latifundistas y las grandes fortunas. No puede ser que a día de hoy grandes empresas estén comprando cantidades ingentes de terrenos para especular. Nosotros decimos que la política agraria común tiene favorecer a los agricultores y a los ganaderos a título principal, a los pequeños y medianos productores. También hay que aligerar los trámites burocráticos que en muchas ocasiones son absolutamente farragosos.

Pero desde Podemos se ha apostado por la lucha contra el cambio climático y los agricultores la consideran incompatible con la rentabilidad.

En ningún caso es incompatible. Es más, yo estoy convencido que los pequeños y medianos agricultores son los que menos contaminan y son los primeros interesados en luchar contra el cambio climático. De hecho, creo que son los verdaderos guardianes del territorio.

Otra cosa que creo que es capital cuando estamos hablando del sector primario es que nuestros agricultores y ganaderos compitan en igualdad de condiciones con los productos que se traen de otros países. ¿Eso cómo se puede solucionar? Pues muy fácil, votando en contra de los tratados de libre comercio.

Otro de los grandes temas, la despoblación, ¿se puede frenar desde Europa o es una utopía?

Desde Europa se puede contribuir con la llegada de fondos europeos para luchar con contra la despoblación. Pero hay que buscar recetas distintas. Y yo creo que tanto en Castilla y León, con 37 años de gobierno del PP, como en Castilla La Mancha, que se alternan gobiernos del PP y de la de la derecha, porque yo al señor Page le considero un señor de derechas que hace políticas de derechas, hay buscar fórmulas diferentes. Eso pasa por fortalecer los servicios públicos y las infraestructuras. También tiene que haber una transición ecológica justa que permita que se pueda implementar una reindustrialización, sobre todo en clave verde que permita generar empleos de calidad. Hay que apostar por la digitalización, por el I+D+I, hay que facilitar el acceso a la vivienda y hay que garantizar algo tan básico como el acceso a Internet.

¿Prevé cambios en la política española a partir de las elecciones del domingo?

Yo creo que va a haber sorpresas. Creo que pese a que todo el mundo augura o aventura un giro a la derecha a la Unión Europea, yo creo que la izquierda va a tener más fuerza de lo que la gente piensa. A partir de ahí, desde Podemos lo que queremos es llevar una voz potente, clara y nítida de izquierdas a Europa.