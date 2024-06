Mario Hezonja confirma su continuidad en el Real Madrid

El jugador croata Mario Hezonja renovará su contrato con el Real Madrid, club al que llegó en el año 2022 y con el que ha ganado una Euroliga, una Liga Endesa, una Copa del Rey y dos Supercopas de España, anunció el mismo en sus redes.

"Como todos sabéis, después de mi último partido de la temporada me convertí en agente libre y soy libre para decidir dónde quiero jugar durante los próximos años. No he alcanzado ningún acuerdo con nadie más a partir de ese momento y, como dije, siempre lo oiríais de mí primero", señala en una publicación en inglés en su cuenta personal en la red social X.

"El Real Madrid creyó en mi cuando muchos no lo hacían, cuidó de mí y de mi familia desde el primer día que llegué y nos hizo sentir como en casa. Mi única intención era quedarme, así que estoy feliz de comunicaros que seguiré mi viaje en mi casa, en mi Real Madrid, por mucho tiempo", añade.

Hezonja fue el pasado curso en la Euroliga el décimo máximo anotador, el séptimo mejor triplista y se situó entre los veinticinco jugadores con más robos; cifras que le sirvieron para formar parte del segundo quinteto ideal de la competición en la que su equipo no pudo reconquistar el título logrado en la 2022-2023 al caer en la final contra el Panathinaikos.