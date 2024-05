Pogacar suma y sigue

El ciclista esloveno Tadej Pogacar sigue imparable en el Giro de Italia tras ganar, en la neutralizada por mal tiempo decimosexta etapa, finalmente disputada entre Laas y Santa Cristina Valgardena (Monte Pana) sobre apenas 118,7 kilómetros, su quinta victoria de etapa en esta 'Corsa rosa' que tiene en su bolsillo salvo caída o abandono.

Pogacar, el 'Pequeño Príncipe', logró en el Monte Pana una 'manita' conseguida casi sin esfuerzo, con Rafal Majka siendo el único UAE que tuvo que marcar ritmo alto y sin necesidad de que el esloveno atacara para, a su ritmo, acabar él solito con una fuga en la que destacó el joven italiano Giulio Pellizzari (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè), segundo a 16".

Es un espectáculo. No hay otra manera de describir a 'Pogi', que sigue regalando piezas de ropa a aficionados y a rivales --esta vez la 'maglia rosa' a Pellizzari-- dado que no piensa regalar etapas. Parecía que aflojaba y mucho el ritmo, a propósito, para no cazar al transalpino pero lo hizo. Le pasó como si nada, ganó haciendo el gesto de la 'manita' al lluvioso cielo y, en la carpa, le dio el premio de la consolación a Pellizzari.

Sin carrera por delante, ya que Pogacar corre otro Giro de Italia respecto al resto de los 99 ciclistas que terminaron esta fría etapa, el primero de los mortales --como se solía decir en la cumbre del futbolista Leo Messi-- es Daniel Felipe Martínez (COL/BORA-hansgrohe), que llegó a rueda de un Pellizzari al que no pudo pasar con apenas 16" perdidos con Pogacar y metiéndole 37" a un Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) que volvió a flojear, sin ayuda de un Thymen Arensman que es más rival que compañero.

En la general provisional, Daniel Felipe Martínez es segundo a esos escandalosos 7:18 minutos perdidos con Pogacar. Tercero es Geraint Thomas, ahora a 7:40 y con el foco puesto en su particular duelo con Martínez, quien fuera su compañero y a veces escudero en el INEOS en los últimos tres años. Cuarto en la general está el australiano Ben O'Connor (Decathlon AG2R La Mondiale Team), ya a 8:42, y cierra el quinteto el italiano y mejor joven del Giro, Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious), a 10:09.

Fue una etapa neutralizada, con dos cambios de recorrido antes de que sobre las 14.30 horas se diera la salida desde Laas. Etapa corta, sin el Stelvio ni la Cima Coppi del UmbrailPass, debido al frío intenso, con una nevada que tiñó de blanco los primeros kilómetros, fijados finalmente en 118,4.

La organización del Giro de Italia, siguiendo las directrices de la comisión del Protocolo de Meteorología Extrema de la 'Corsa rosa', y tras reunierse este martes con equipos y corredores, decidió neutralizar la etapa y evitar el paso por el Umbrailpass, el punto más alto de esta ronda italiana, y el histórico Stelvio, también nevado.