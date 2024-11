RqueR. Así quieren bautizar las monjas cismáticas de Belorado su nuevo chocolate, "un producto con el que desean materializar su resistencia ante las numerosas deudas provocadas por esta situación irregular y de asfixia" de la que culpan al Arzobispado. No aclaran cómo van a financiar la adquisición de las materias primas, puesto que ellas mismas han relatado en varias ocasiones que los proveedores han dejado de suministrarles género por los impagos; ni tampoco como van a comercializarlo si no están escritas inscritas como asociación y por lo tanto carecen de CIF. Sí advierten de que lo harán "por todos los medios legalmente posibles, dentro de sus posibilidades y fuera de los cauces hasta ahora utilizados", explica su jefe de prensa.

Su intención pasa por arrancar las máquinas en 15 días y empezar a fabricar unas "gotas extrafinas de chocolate de distintos sabores para la Navidad", con las que obtener ingresos. Aseguran haber "sufrido varios cortes de teléfono e internet", así como "embargos por impago de cuotas de autónomos", de las que ya no se hace cargo la comisión gestora. Tal y como informó la Diócesis de Burgos el pasado 5 de noviembre, desde el momento en el cual se declaró la excomunión y consecuente expulsión de la vida religiosa, no procede su encuadre, ni tampoco su tributación, como autónomas acogidas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), debiendo regularizar cada una de ellas personalmente su situación ante la Seguridad Social. En este sentido, no vincula ninguna obligación tributaria al Comisario Pontificio con las personas que, de modo ilegal, residen en los monasterios de su competencia. Aun así, se sigue pagando la Seguridad Social de siete exreligiosas, que ascendió el pasado mes de octubre a 1.895,71 euros".

Con respecto a la admisión a trámite de la demanda de desahucio interpuesta por la comisión gestora, su portavoz asegura que "confían plenamente en que su postura está debidamente amparada en derecho y así lo defenderán ante los tribunales, donde cada parte defiende su posición y plantea sus argumentos", al tiempo que aseguran haber recurrido ante los organismos competentes el nombramiento del arzobispo Mario Iceta "como representante legal de los monasterios en el Registro de Entidades Religiosas, origen de todas las tribulaciones de las monjas" cismáticas.

También se refieren al bienestar de las 5 religiosas ancianas, algunas de ellas incapacitadas, que residen en La Bretonera, y para las que el comisario pontificio ha solicitado medidas de protección a la Fiscalía. "El resto de hermanas se ocupan de sus cuidados como han hecho siempre y están perfectamente atendidas, como se pudo comprobar en la reciente visita de los servicios sociales, producida cuando ya estaba de baja laboral una persona que estaba contratada para esos cuidados", sostienen. Sin embargo, eluden mencionar por qué se impidió el acceso al recinto conventual de la profesional contratada por la comisión gestora para cubrir esa baja.