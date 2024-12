Feijóo acusa a Sánchez de "deteriorar" la independencia judicial

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "deteriorar" la independencia judicial y abrir un proceso de "deconstrucción" constitucional, algo que ha achacado a que, según ha dicho, sus socios "están en contra" de la Carta Magna y sin ellos no podría haber llegado a Moncloa.

"Está dispuesto, pues, por un puñado de votos en el Congreso de los Diputados a inculcar el virus de la destrucción constitucional y a inculcar algo fundamental que ha de ser siempre rechazado en política y es que en el Gobierno se está para gobernar, no se está por estar", ha declarado Feijóo, para añadir que Sánchez "sabe que con los socios que tiene no se puede gobernar de acuerdo con la Constitución".

Así se ha pronunciado en el acto de 46 aniversario de la Constitución que se celebra este viernes en el Congreso, al que ha acudido acompañado por cinco de sus presidentes autonómicos, la madrileña Isabel Díaz Ayuso, el murciano Fernando López Miras, el castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco, el gallego Alfonso Rueda, y el aragonés Jorge Azcón.

Respetar la separación de poderes

Tras criticar que los socios de Sánchez no hayan acudido a este acto que se celebra en la Cámara Baja, ha afirmado que el Gobierno "está solo en la celebración de la Constitución". "Pero a mí lo que más me preocupa es que el Gobierno está mucho más cerca de sus socios que de la Constitución española", ha resaltado, para añadir que la Carta Magna "no se puede celebrar un día y despreciarla o conculcarla" el resto del año.

Además, en medio de los casos de presunta corrupción que afectan al PSOE y al entorno de Sánchez, el jefe de la oposición ha acusado al Gobierno de estar "criticando y deteriorando la independencia judicial". Dicho esto, ha exigido al Ejecutivo respetar "la separación de poderes y la independencia del poder judicial".

"Vamos a preservar la Constitución de 1978"

Feijóo ha señalado que hoy celebran el "texto del acuerdo, del pacto, del diálogo, del consenso" que les ha permitido "los mejores 46 años" de la historia de España. Dicho esto, ha reiterado el "compromiso" del PP con la Ley fundamental.

"Somos un partido constitucionalista. Somos un partido que está orgulloso de la transición española. Somos un partido que está orgulloso de los ponentes de la Constitución y de todos los políticos de altura que, durante la transición y posteriormente, conformaron la España democrática, la mejor España", ha declarado.

Dicho esto, el presidente del PP ha reiterado el "compromiso personal" de su partido con la Carta Magna. "Vamos a preservar la Constitución de 1978", para añadir que "la mayoría de los españoles sigue en el camino de la lealtad constitucional"

"Por lo tanto, me comprometo a preservar la Constitución del 78, me comprometo a cumplir y a hacer cumplir la Constitución", ha proclamado, para añadir que "es un orgullo como partido y es una obligación como demócrata asumir" y "preservar" esta norma fundamental.

Sin embargo, ha lamentado que el PSOE en su Congreso Federal del pasado fin de semana apostase por "enterrar al socialismo constitucional", abriendo "una época muy clara de deconstrucción de la Constitución".