"Hemos ganado de una manera difícilmente mejorable"

Si alguien ayer era la viva expresión de la felicidad, ese fue Luis de la Fuente. El seleccionador nacional compareció en rueda de prensa con semblante tranquilo y sonriente.

«Íbamos a estar en disposición de competir por ganar y lo hemos hecho de una manera difícilmente mejorable», comentó el técnico frente a los medios de comunicación, que quiso reivindicar el potencial de un grupo que ha acabado por convertirse en campeón de Europa por cuarta vez en su historia.

También destacó de la importancia que supone este triunfo para la sociedad española: «Estoy feliz por España, por mi país y por esa ilusión que hemos generado».

No escatimó en elogios sobre los 26 convocados, agradeciendo la confianza que han depositado tanto en él como en su cuerpo técnico: «Estaba seguro de que mis jugadores creían (que podían ganar la Eurocopa) y me lo han demostrado».

«Estos futbolistas no se cansan de mejorar, de competir y hacen que uno se sienta orgulloso de ellos», apostilló el preparador. Y añadió: «Esta generación tiene un recorrido muy largo».

El estilo de juego desplegado por el combinado nacional ha sido admirado por muchos y también ha resultado efectivo. Sobre esta cuestión también se pronunció el riojano: «Trato de poner una idea que creía que los futbolistas podían desarrollar. Nuestra fortaleza es la posesión, el control del juego pero también saber controlar el juego con situaciones más dinámicas. Hemos tratado de dotar al equipo de esas características, aprovechando el conocimiento que tenemos de los jugadores».

Por otra parte, no quiso pronunciarse demasiado sobre su continuidad al frente del banquillo de España y lanzó un mensaje de tranquilidad comentando que, en caso de que hubiera algo que discutir, no habrá problema alguno entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y él. «Estoy contento, muy feliz. Por parte de la RFEF creo que también. Yo quiero seguir y creo que la Federación también. No habrá problema entre las partes. No me preocupa, es momento para disfrutar».

Por otro lado, Mikel Oyarzabal, el héroe del encuentro tampoco ocultó su alegría al finalizar el encuentro: «Ahora mismo siento mucha felicidad, es un reconocimiento a los momentos duros y a la gente que ha estado apoyándome. He tenido una oportunidad cuando he salido al campo y he tratado de aprovecharla».