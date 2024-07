La soledad del inglés más caro

Rice salió en las noticias cuando el Arsenal y el City se 'pegaron' por su fichaje y terminó siendo 'gunner' por 116 millones de euros (más variables), convirtiéndose en el futbolista inglés más caro de todos los tiempos; y cuando apareció al paso de las muchas críticas vertidas en las redes sociales sobre el físico de su mujer (con más kilos de los 'normales' en una novia de un futbolista de élite) para decir «es mi vida, mi refugio, la madre de mi hijo. Ha estado conmigo desde que yo no era nadie. No me importa lo que digan, estaré contigo para siempre».

Y tal vez también salió en las noticias por algo relacionado por el fútbol, pero a botepronto ningún aficionado es capaz de recordar el qué. Héroe intrascendente o genio silencioso: Declan Rice, a sus 25 años, todavía está por definir su carrera como estrella del fútbol… pero la selección inglesa parece el lugar menos indicado para hacerlo. Southgate, técnico conservador con el mejor arsenal de atacantes de la Eurocopa, le empuja a la soledad y aprovecha su enorme despliegue para que destruya (es el que más balones recupera, 35, tras el defensor Guehi, 37) y construya (es el medio que más balones toca, 393, con un 93,2 por ciento de precisión en el pase) al mismo tiempo.

Además, Rice es el jugador con más kilómetros recorridos en el campeonato (63,9), uno de los cuatro fijos de su técnico que lo ha jugado todo (510 minutos, igual que Walker, Stones y Pickford), el segundo que más duelos gana (14) tras Bellingham (18)... y uno de los cuatro ingleses con asistencia en esta Eurocopa. Fundamental y discreto, el muchacho que odia la cerveza (ha prometido tomarse una pinta si gana el torneo) sostiene él solo el 'engendro' de Southgate.