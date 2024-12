Funcionarios del parque de Bomberos de Burgos trabajan en la extinción de un incendio declarado en una vivienda del número 8 de la calle San Roque, en Gamonal. Una llamada al centro de emergencias 112 de Castilla y León ha alertado del suceso a eso de las 11:15 horas.

La sala ha movilizado tanto al Servicio de Extinción del Ayuntamiento de Burgos como a la Policía Local y Nacional, que están colaborando en el dispositivo del incendio, cuyas causas y origen todavía se desconocen, pero que estaba localizado en el salón de la vivienda, según fuentes consultadas.

Los Bomberos han accedido al piso a través de una ventana tras utilizar una autoescala. Una vez dentro, han apagado las llamas en cuestión de minutos sin que haya sido necesario desalojar a más personas y tampoco ha afectado a más viviendas del edificio.

Sofocan un incendio en la calle San Roque - Foto: Luis López Araico Los Bomberos de Burgos trabajan en un piso del número 8, junto al edificio de Telefónica.

Por suerte, no había nadie en el domicilio afectado y no ha sido necesaria la intervención de personal sanitario al no notificarse personas intoxicadas ni heridas.