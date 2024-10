El Gobierno acusa a Ayuso de "absentismo laboral"

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha reprochado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no acuda a La Moncloa para reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera que incurre en "absentismo laboral" al "no cumplir su responsabilidad" y dice que lo hace por "capricho" e interés personal.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se ha celebrado este martes en La Moncloa, Alegría ha señalado que los 7 millones de madrileños "no pueden estar a expensas de los caprichos o los intereses personales" de Ayuso y remarca que ser presidenta autonómica obliga a atender las necesidades de todos los ciudadanos "los que te han votado y los que no", ha apuntado.

"Y cuando la señora Ayuso decide no asistir a esta reunión, yo me atrevería a decir que es un claro ejemplo de absentismo laboral, que es faltar a tu trabajo, no cumplir con tu responsabilidad", indica. Señala además, que las reuniones que se han venido produciendo en las últimas semanas con los distintos presidentes autonómicos, muchos de ellos del PP, están siendo "productivas" y se están "alcanzando acuerdos beneficiosos" para los ciudadanos de estas comunidades, insiste.

"Por ejemplo, gracias a reunión que se mantuvo con el presidente de Aragón, uno de los acuerdos más importantes que se ha alcanzado es incrementar de los 60 a los 86 millones de euros el Fondo de Inversiones de Teruel. O en el caso de la comunidad valenciana, seguir trabajando con esa comisión bilateral para buscar y analizar soluciones que afectan a la albufera", indica.

Un "varapalo" a la autoridad de Feijóo

Alegría ha hecho estas declaraciones después de que Ayuso confirmase que no acudirá el próximo viernes a La Moncloa por las acusaciones de corrupción que ha lanzado Sánchez contra ella y por su disconformidad con el cupo catalán.

Por otro lado, sostiene que la decisión de Ayuso de plantar a Sánchez supone "un varapalo" al liderazgo "ya menguante", según lo califica, del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo. En este sentido, Alegría recuerda que Feijóo públicamente manifestó que era partidario de que los presidentes autonómicos se reuniesen en Moncloa con Sánchez si este les convocaba y que no acudir era "un error".

Sánchez plantó a Rajoy en 2016

A continuación, Alegría fue interrogada por la decisión de Pedro Sánchez en el año 2016, que decidió no acudir a una reunión con el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aunque la portavoz ha insistido en que en la actual ronda de reuniones, "todos los presidentes" de las distintas CCAA y de distinto signo político están acudiendo a los encuentros.

Señala además que estas reuniones se están llevando a cabo con "normalidad institucional" y tienen el objetivo de hablar de las cosas que importan de verdad a los ciudadanos como la sanidad, la educación, las infraestructuras y la vivienda mientras que Ayuso incurre en "dejación de funciones" al no presentarse.

A este respecto, fuentes del Gobierno defienden que la situación de Ayuso ahora y la de Sánchez en 2016 no son equiparables porque entonces esa reunión con Rajoy a la que el líder socialista decidió no acudir se produjo en el contexto de una posible investidura.<