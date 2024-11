El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, señaló que cuando acabe 2024, la Junta habrá invertido un total de 47 millones de euros en las diferentes acciones alineadas con el ámbito digital, una afirmación que realizó durante la inauguración del Encuentro Tecnológico (ENTIC) en Castilla y León, celebrado en el Museo de Escultura, en Valladolid.

En este sentido, una de las patas claves de esta inversión se vincula a la inteligencia artificial (IA), una herramienta que la Junta "trabaja en promover su uso". "No es una tarea fácil. En el ámbito público, la IA es vista normalmente con prevención. Las oportunidades que ofrece, aunque no están exentas de riesgo, sin duda abren un abanico de posibilidades hace poco tiempo realmente impensables", defendió.

Así, consideró que "si hay una tecnología que va a provocar, y ya lo está haciendo, una revolución, esa es la inteligencia artificial, un fenómeno verdaderamente disruptivo"; y apeló a "asumir a veces al vértigo de hasta dónde podrá llegar y si la sociedad será capaz de coexistir con ella". "Hoy, sin duda, nuestro presente y futuro van de la mano de los procesos de producción y transformación", anotó, en declaraciones recogidas por Ical.

San Merino explicó que el ritmo de la innovación con el que avanza la tecnología es "asombroso, antes inimaginable", y resaltó la "gran importancia" que los proyectos innovadores "adquieren en la transformación digital" por varios motivos. En primer lugar, porque la digitalización es un "elemento básico y transversal en todas las políticas y actuaciones, porque desempeña un papel fundamental en la competitividad empresarial y contextos inestables geopolíticos o de crisis".

En segunda opción, porque son "herramientas de mejora para la sostenibilidad en el campo medioambiental y para la eliminación de barreras geográficas". Y en tercer lugar, porque los avances tecnológicos "se han acelerado y van por delante de su asimilación por la sociedad y las empresas".

Todo ello, dijo, "no solo de la mano de inteligencia artificial", sino también de la supercomputación, 5G, asistentes virtuales, el metaverso, la computación en la nube, el big data, los algoritmos, los data mining o el blockchain. "En fin, algunos incluso han caducado ya", precisó.

Al respecto, destacó que el Gobierno de Castilla y León "enfrenta desafíos marcados en su hoja de rota, como son mejorar la conectividad en todo el territorio de Castilla y León en la medida de nuestras posibilidades, dado que esta es una competencia estatal, el desarrollo de las competencias digitales y su certificación, con el objetivo de reducir la brecha digital, sobre todo en el ámbito rural, mejorar la prestación de servicios, con el 'Territorio Rural Inteligente' y que está dando unos resultados satisfactorios".

San Merino apeló a la "indispensable colaboración" en materia de digitalización, tanto con otras administraciones públicas como con entidades privadas.

Inteligencia artificial

Gran parte del discurso del consejero pasó por la inteligencia artificial. Por ejemplo, citó que su departamento ha adquirido licencias Copilot para Microsoft 365 y se destinarán "a adaptar los puestos de trabajo y a ver cómo funcionan desde el punto de vista administrativo, lo que permitirá mejorar su eficiencia en diferentes tareas", algo que "se promoverá con la cautela que requieren situaciones de este tipo".

El consejero se refirió también a otras actuaciones en torno a la IA, que se enmarcan en programas europeos financiados por la UE, sobre todo con el mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y en los que la Junta "está desempeñando una verdadera labor integral". Mencionó, en este sentido, el programa RETECH de Inteligencia Artificial, en el marco del cual se desarrollan proyectos estratégicos regionales "no solo en Castilla y León, sino también con otras comunidades que han conseguido captar una financiación importante".

La mitad de esta financiación, unos 113 millones de euros, la "gestiona la Junta en diferentes departamentos de la propia Administración autonómica". También, por ejemplo, citó la implantación de una red tecnológica y territorial "como palanca para el desarrollo de la bioeconomía forestal" o una plataforma agroalimentaria en red basada en la IA y en el internet de las cosas; o en el ámbito del patrimonio el proyecto KHN, cuya finalidad es aprovechar las nuevas tecnologías en un sector "muy importante" para la Comunidad como es el patrimonio cultural.

Muchos de estos proyectos, indicó, se han diseñado desde el ámbito de la colaboración público-privada, "como procede en los tiempos que corren". Por ello, aparte de la IA, pidió no olvidar "la inteligencia natural, porque la inteligencia artificial se supone que llega donde no llega la inteligencia natural, ¿o no?", cuestionó.

"Las políticas de innovación, por lo tanto, no solo son una pieza clave para el desarrollo de nuestra tierra de Castilla y León, sino que también tienen un carácter transversal conectándose con otras áreas de gobierno para generar un impacto duradero en la sociedad y en la economía, duradero en los términos que actualmente entendemos. Todo está tremendamente acelerado", expuso el consejero, quien cerró con una frase contundente: "La ciencia, la tecnología y la innovación no son fines en sí mismos, sino herramientas poderosas para mejorar la vida de las personas y asegurar el futuro de nuestra sociedad", por lo que instó "a seguir apostando por la generación, por la atracción y fidelización del talento en la Comunidad, que sin duda debe estar anudado a este tipo de tecnologías, a este tipo de herramientas".