La vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de oportunidades del Gobierno regional, Isabel Blanco, destacó hoy la apuesta de la Junta por el programa 'Atrapadas' que se puso en marcha durante la pandemia y se centró en las víctimas de explotación sexual. "Nos encontramos a mujeres sin comida e, incluso, sin hogar", señaló la consejera quien precisó que desde que se puso en marcha "ha ayudado a más de 13.000 mujeres víctimas de explotación sexual con más de 118.000 intervenciones".

"Nos sentimos muy orgullosos de este programa porque el objetivo final es ayudarlas a salir, y eso se consigue mediante el empleo y para ello se las formó y se las integra en los programas de inserción laboral", destacó Blanco, que hizo hincapié en que "Castilla y León siempre está y estará en primera línea luchando contra la violencia de género. Lo decíamos ayer, lo decía el presidente, lo decimos hoy y lo vamos a decir todos los días: ni un paso atrás la lucha contra la violencia de género".

Artículo14, en colaboración con la Junta de Castilla y León, celebró hoy en Madrid una jornada sobre la lucha contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual que fue inaugurada por Isabel Blanco, que subrayó el compromiso "irrenunciable" de la Junta "en seguir avanzando en este ámbito, poniendo encima de la mesa medidas para proteger a las mujeres".

Isabel Blanco recordó que Castilla y León es una Comunidad "pionera", ya que en la Ley contra la violencia de género de 2010 "ya se incluían la trata y la explotación sexual como parte de la violencia de género". "Fue una Ley pionera en la que se inspiró un Pacto de Estado, que por cierto está caducado desde el año 2022", apuntó la consejera que, recordando la intervención del presidente, Alfonso Fernández Mañueco, en el acto institucional del 25 de noviembre, insistió en que el Gobierno regional va a seguir "trabajando y avanzando" en este ámbito.

"Somos una Comunidad que va a seguir siendo referente, como ayer anunciaba el presidente Mañueco con la tramitación de la actualización de la Ley de violencia de género y la puesta en marcha de los Centros Atiendo- presenciales. Además, más allá de esos centros, seguimos apostado por los centros virtuales, para que las mujeres, independientemente de dónde vivan y de la edad que tengan, sean atendidas a través del teléfono, de internet, de la mensajería… Queremos atender a las mujeres en ese momento tan difícil tras haber sufrido una agresión sexual", incidió Blanco.

Y es que para la consejera "es importante celebrar foros y seguir hablando de violencia de género en torno al 25N, pero no hay que olvidar que la violencia de género está presente todos los días". "Por eso hay que trabajar todos los días, también silencio", resaltó.

En cuanto al trabajo de las instituciones, la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León hizo hincapié en las dificultades que a veces se encuentran para llegar a las víctimas: "Ellas pierden la confianza en sí mismas, pero también en el sistema". "Por eso hay que insistir en buscar la mejor manera de llegar a ellas", resaltó Blanco. En este sentido, la directora de Adoratrices Burgos, una de las entidades sociales que desarrolla el programa 'Atrapadas', apuntó que el trabajo con las víctimas "es una carrera de fondo".

Cuestionadas por una posible abolición de la prostitución, la consejera de Familia e Igualdad de oportunidades pidió, antes de plantearse ese extremo, incidir en la educación, ya que se están detectando en las nuevas generaciones "comportamientos machistas que creíamos desterrados y actitudes que pensábamos que ya se habían erradicado vuelven entre los jóvenes". "Las chicas jóvenes consideran normales actitudes machistas que no lo son, como el control del móvil o de los movimientos. No solo no avanzamos, sino que vamos para atrás", subrayó. "Si hay una oferta es que hay una demanda", puntualizó Consuelo Rojo.

Mesa redonda

Tras la intervención para inaugurar esta jornada tuvo lugar una mesa redonda moderada por la directora Artículo 14, Pilar Gómez, en la que además de la consejera de la Junta participaron la directora de Adoratrices Burgos, Consuelo Rojo; la psicóloga de atención integral a colectivos en riesgo (ACLAD), Rebeca Collantes; y la escritora Lucía Etxeberría.

"La decisión de entrar en la prostitución nunca llega de forma libre y voluntaria. La mayoría llegan por una situación de extrema vulnerabilidad", recordó la psicóloga. Una afirmación en la que insistió Etxeberría asegurando en varias ocasiones que "nadie se mete en la prostitución de forma libre. No existe la prostitución libre".