¿Un flirteo? ¿Un fugaz romance? ¿Un rollo de verano? ¿Un amor que no ha prosperado? ¿Una relación que avanza a trompicones? ¿O una pareja rota? Nadie discute que entre los medios de comunicación y el mundo rural saltó la chispa, hubo un 'match' allá por 2019, que coincidió con el decisivo voto de Teruel Existe en la investidura de Pedro Sánchez. Hoy, ese latiguillo de Vacía o Vaciada ha desaparecido prácticamente de un Parlamento en el que la España Rural reclama un peso que los políticos y los periodistas le hurtan. ¿Todos?

Este debate planteó ayer El Hueco como previa de la VIII Feria Nacional para la Repoblación de la España Rural (Presura), que arranca este viernes en el Palacio de Cristal de la Arganzuela, en Madrid Río, y en cuya clausura el domingo la Diputación de Burgos tendrá un papel protagonista. La presidenta de su Comisión Informativa de Reto Demográfico, Susana Díez, demandó a la prensa que sea «el punto de conexión entre las administraciones y el mundo rural», una «ayuda para dar a conocer que los pueblos estamos vivos» y echar abajo mitos y mentiras como que allí no hay empleo. «Hay muchas pequeñas empresas que se están cerrando porque no encuentran trabajadores» y los programas de repoblación de Proyecto Arraigo u HolaPueblo tienen «lista de espera» para traer familias a lugares como Burgos. «Trabajo hay, y no faltan trabajadores dispuestos a ir zonas rurales, pero el gran problema es la vivienda. Esa es la gran paradoja, pueblos vacíos sin casas para alquilar o comprar», recalcó.

La diputada y también alcaldesa de Pradoluengo, protagonista ayer de la portada de este periódico con una mujer de 104 años como musa de un muralista premiado internacionalmente, reconoció que en la prensa local sí perciben una atención al mundo rural que se echa en falta en la de tirada nacional. «No tenemos por qué rendirnos», apuntó el periodista Manuel Campo Vidal, que si bien coincidió en que «los grandes medios tienen que ser muchos más sensibles» consideró que «se ha avanzado» en esta «batalla contrarreloj» y subrayó el poder que como lobby pueden ejercer los más de 3.000 medios que forman parte del Mapa de la Comunicación Rural, un «aviso a navegantes» para los grandes.

A la vivienda, Campo Vidal añadió la burocracia como barrera a derribar «Hasta los ayuntamientos están hartos», recalcó. «No podemos pedir a la gente que abra comercios y talleres en los pueblos si se les exigen los mismos trámites burocráticos que en el paseo de la Castellana», añadió.

Esa falta de servicios motiva que hoy en día valga «más tener un amigo albañil o fontanero que médico», apuntó Marcos Niño, director general de Reto Demográfico del Principado de Asturias, el más crítico de los tres ponentes, introducidos por Roberto Ortega, de El Hueco, con la relación entre los medios y la España Rural. «Se ha bajado el suflé», opinó, para considerar que vuelven a primar las noticias negativas y apostar por los modernos modos de comunicación como aliados. «Si queremos llevar gente joven al mundo rural, los influencers son la vía para ello», una visibilidad en redes que, recalcó Susana Díez, también genera visitantes físicos.