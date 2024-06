"A un partido pueden pasar muchas cosas"

El seleccionador español de fútbol, Luis de la Fuente, avisó ayer que el combinado de Georgia «tiene potencial para sorprender a cualquier rival», en la víspera de que ambas selecciones se enfrenten hoy en el Rhein Energie Stadion de Colonia durante los octavos de final de la Eurocopa.

«Pongo en valor a Georgia porque ha ganado a Portugal y eso demuestra que tiene potencial para sorprender a cualquier rival. A un partido está abierto muchísimo y pueden pasar muchas cosas», advirtió el de Haro en rueda de prensa, no centrando sus elogios solamente en el extremo del Nápoles Khvicha Kvaratskhelia.

«Aquí todos los que estamos hemos visto cosas en el fútbol sorprendentes. Y no porque seamos nosotros más favoritos que Georgia, sino situaciones que seguramente nadie pensaba que se podían dar y se producen, y todavía creo que no hemos terminado de verlas», insistió el técnico de la Roja sobre mostrar cautela en esta fase del torneo continental.

Además, abogó por «estar al mejor de nuestro nivel». «Queremos seguir creciendo, queremos seguir mejorando para tener posibilidades de ganarlo. Y ganarlo sobre todo pensando en que estamos muy ilusionados con esta competición. Pero desde luego desde el marco de respeto», comentó.

«No va a ser un partido fácil, todo lo contrario. Ellos han crecido mucho desde que nos enfrentamos en la fase de clasificación, han aprendido la lección y los jugadores van a estar muy motivados. No va a ser nada fácil y yo desde luego, por respeto siempre a los rivales, creo que es un partido que hay que hacerlo muy bien para poder tener opciones de ganar», aludió a los dos partidos del pasado año frente al combinado caucásico.

«Son rápidos en transiciones, en contraataques, rapidísimos. Hemos visto que han conseguido ya diferentes goles», destacó sobre su rival.

Discreción

Pese a todo, De la Fuente no dio pistas sobre su once titular. «Vamos a ver cómo están todos los jugadores. Estaban todos bien y cualquier cambio que se produzca insisto no es caprichoso, es siempre leyendo un plan de partido, un plan de juego conociendo a los rivales y conociendo también las sensaciones que nuestros jugadores nos han producido durante esta semana», argumentó.

«Cualquiera de los 26 jugadores está en perfectas condiciones y a mí me dan total y absoluta garantía, no tengo duda de ninguno de ellos y sé que todos están preparados para jugar mañana y competir al máximo nivel», agregó el entrenador riojano.