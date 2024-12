El PSCyL destaca su "magnífica" representación en la dirección

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, destacó hoy que la federación conserva la presencia "histórica" que tenía hasta ahora en la dirección federal del partido, aunque pasará a contar con cinco miembros en la nueva dirección, uno menos que en la actualidad. "Son gente con mucho talento", dijo para remarcar que es una representación "buena" y "magnífica".

En la última jornada del 41 Congreso Federal del PSOE, Tudanca valoró la continuidad de la burgalesa Esther Peña como portavoz federal; de los vallisoletanos Javier Izquierdo, Iratxe García y Óscar Puente, así como la incorporación del diputado leonés Javier Alfonso Cendón. "Nunca me ha parecido lo más importante los puestos en política, nunca jamás, nunca me he peleado por ellos", apostilló tras conocerse quienes dirigirán el partido.

No obstante, Tudanca reconoció la salida de la Ejecutiva Federal de la titular de Igualdad, Ana Redondo, que será sustituida por la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, si bien remarcó que sigue siendo ministra. También deja la ejecutiva la diputada palentina Mari Luz Martínez Seijoo. En general, apostilló es una "buena" ejecutiva la planteada por el líder del partido, Pedro Sánchez.

De la misma forma, sobre la continuidad del secretario de Organización, Santos Cerdán, número cuatro del PSOE, aseguró que las acusaciones del comisionista Víctor de Aldama hay que demostrarlas y añadió que Pedro Sánchez "confía en su gente y confía en su equipo y tiene todo el derecho por supuesto a diseñar su ejecutiva para los tiempos complicados que vienen". En este momento, continuó, "con todas las dificultades" existentes, el partido debe estar "fuerte"", aunque Sánchez haya demostrado "una capacidad de resistencia y de fortaleza durante los últimos años a prueba de todo y de todos".

Futuro del PSM

Por otra parte, el secretario general del PSCyL se refirió a la situación en la que se encuentra la federación socialista madrileña, tras la dimisión de su secretario general, Juan Lobato, a quien trasladó su reconocimiento. Sin pronunciarse sobre si el ministro Óscar López, con raíces segovianas, es el líder que necesitan sus compañeros, aseguró que son los militantes los que "pueden y deben decidir".

"Yo lo que deseo con todo mi corazón es que acierten porque necesitamos un PSOE fuerte en Madrid para hacer frente a una de las derechas más peligrosas y más extremas que hemos sufrido durante los últimos años", concluyó Tudanca.