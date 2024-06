Mañueco: "Todo lo que no sea votar al PP es salvar a Sánchez"

"Todo lo que no sea votar al PP es tirar un bote salvavidas a Sánchez y a su Gobierno, cuyas leyes no votan ni sus miembros". Es uno de los mensajes que lanzó hoy el presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en un acto público celebrado en la capital leonesa con alcaldes, portavoces y afiliados a los que pidió "pisar el acelerador y echar el resto" en los últimos días de campaña para conseguir "una victoria que no deje lugar a dudas; no ramplona, que no es suficiente" el próximo domingo, 9 de junio, en las elecciones europeas.

El también presidente de a Junta pidió "acabar de una vez por todas con las políticas del sanchismo. Solo se han puesto de acuerdo en la ley de amnistía; la más indigna y miserable de toda la democracia". "Sánchez vete ya. Tu tiempo se ha acabado. Coge la puerta y ciérrala por fuera", le dijo al presidente de un Gobierno "corroído por la mentira y la corrupción". "Hay que acabar con eso", apostilló.

En lugar de enviar cartas públicas a los ciudadanos, apuntó Fernández Mañueco, Pedro Sánchez debería escribir una para convocar elecciones generales y otra que pida su comparecencia inmediata en el Congreso de los Diputados. "Los españoles necesitamos que Sánchez dé explicaciones", remarcó.

En su intervención, afirmó que solamente el PP cree en una España "fuerte, plural y diversa, unida, solidaria y exigente" frente a un Gobierno cuya gestión resumió en la aprobación de la ley de amnistía. "Nuestra Constitución y nuestra democracia es más fuerte y entre todos lograremos parar su aplicación y parar los pies a Sánchez", manifestó al respecto.

También se refirió al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, de quien dijo que "día tras día avergüenza a todos" y a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, cabeza de lista del PSOE en las elecciones europeas, Teresa Ribera, a quien acusó de ser "la más aplicada la hora de tomar decisiones que perjudican a esta tierra".

Alfonso Fernández Mañueco intervino después de la presidenta provincial del PP y secretaria nacional de Sanidad y Educación, Ester Muñoz, quien afirmó que "en su huida hacia adelante Sánchez señala a los jueces, pretende someter a a las urnas no su proyecto político sino su causa judicial y pide una legitimación en las urnas del asalto al poder judicial del que habla desde hace meses. Es lo único que le queda por colonizar".

"Hay ver cómo les gustan las cartas; a su mujer las de recomendación y a él las de la ciudadanía" señaló para añadir que "es muy peligroso lo que Pedro Sánchez dice" en la segunda misiva pública dirigida a los españoles. "El domingo nos jugamos democracia o populismo", resumió.

La candidata a las elecciones europeas y concejala de Ponferrada, Lidia Coca, abrió su turno de palabra con elogios al presidente Mañueco y a Ester Muñoz, a quien dio "gracias por atizar como atizas a Sánchez" y de quien dijo que es "la persona que va a acabar por el sanchismo"; palabras comentadas después por Mañueco para matizar que ese objetivo es colectivo y compartido por muchos.