La Policía Local refuerza el control del botellón

Con la llegada del verano y el fin del curso escolar, la Policía Local arandina intensificará la vigilancia para evitar que se produzca botellón en las calles de la capital ribereña y, sobre todo, reforzarán los controles en los establecimientos con el objetivo de que no vendan bebidas alcohólicas a menores de edad, ni tampoco fuera de los horarios permitidos. Según indican fuentes policiales, en estos momentos los agentes prestan una especial supervisión a ambos aspectos. De hecho, este control forma parte de la labor que desempeñan en su día a día e incluye patrullaje de paisano.

Desde la Policía Local constatan que el ocio nocturno ha cambiado de forma notoria respecto a los últimos años y que frente a las aglomeraciones de jóvenes que solían producirse en calles como Puerta Nueva y la plaza Arco Pajarito, ahora los grupos «van con las bolsas y se van moviendo porque saben que se exponen a una sanción». En cualquier caso, con la llegada del verano, las fiestas de las peñas cada fin de semana y las verbenas, la vida social se multiplica... y con ello también se intensifica la vigilancia policial tanto en zonas céntricas como en los parques. Los agentes se mueven con dos motocicletas, que les permiten acceder donde no pueden llegar con las furgonetas. De esta forma, tratan de «controlar el consumo de drogas, ya que los jóvenes buscan zonas menos transitadas» y, además, durante el curso escolar, vigilan el absentismo. «En ocasiones hay quienes se saltan las clases. Vamos a las riberas de los ríos y si hay algún grupo, se les devuelve a su centro», detallan. A ello se suman las fiestas que suelen celebrarse en fincas y en pisos. De hecho, en los últimos fines de semana la Policía ya ha recibido quejas por parte de los vecinos.

Asimismo, las patrullas acuden a diario al céntrico barrio de San Juan, no tanto por botellón sino para combatir el vandalismo.

más positivos al volante. Este no es el único frente desde el que se combate el consumo de alcohol. En materia de tráfico, la Policía Local realiza controles de alcoholemia cada fin de semana. En este último, se sometieron a las pruebas un total de 46 conductores y dos de ellos arrojaron un resultado positivo, por lo que los agentes procedieron a instruir diligencias. Se trata, como recalcan, de una labor «muy importante» porque a día de hoy sigue habiendo gente que bebe y después coge su vehículo, con los riesgos que ello implica no sólo para ellos sino también para el resto de ciudadanos que se cruzan en sus respectivos caminos. Al margen de los controles, una patrulla detectó este fin de semana a otro conductor que cometió una infracción y, al darle el alto, comprobaron que no había obtenido nunca el permiso obligatorio. Pues bien, se trata de una persona que acumula tres atestados por este mismo motivo, según indican fuentes policiales.