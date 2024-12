BBVA vuelve a ser elegido como Mejor Banco de España

The Banker, del grupo Financial Times, otorga el premio al 'mejor banco' basándose en una combinación de criterios que incluyen el liderazgo de la entidad, la capacidad para innovar tecnológicamente, el rendimiento financiero, el impacto positivo en sus clientes y la contribución a la sostenibilidad y la responsabilidad social. Estos factores permiten identificar bancos que no solo destacan por su desempeño económico, sino también por su compromiso con el bienestar de sus clientes, el sector financiero y la sociedad en general.

La editora jefe de la revista, Silvia Pavoni, ha señalado que «el sólido desempeño de BBVA y su continua inversión en nuevas tecnologías son destacables, al igual que su objetivo de crecer en su mercado doméstico. Soluciones ingeniosas para mejorar la eficiencia y ofrecer un servicio más personalizado impulsan la expansión del banco».

«Recibir el reconocimiento como el mejor banco de España por segundo año es un mérito que refleja el esfuerzo conjunto de nuestro equipo y nuestra firme apuesta por la innovación y digitalización en el país", ha destacado Peio Belausteguigoitia, country manager de BBVA en España.

El responsable de BBVA CIB en España, José Ramón Vizmanos, ha subrayado: «Nos enorgullece que The Banker haya reconocido y puesto en valor las herramientas y tecnologías innovadoras que hemos desarrollado con el fin de mejorar la experiencia y la vida de nuestros clientes». Este reconocimiento, ha añadido, refuerza el compromiso de seguir impulsando la transformación digital y seguir a la vanguardia.

Avances

BBVA ha hecho de la Inteligencia Artificial uno de los pilares en la estrategia de innovación del banco. En este sentido, la entidad se ha adelantado al firmar un acuerdo con OpenAI, lo que ha potenciado su transformación digital. La implementación de más de 1.100 modelos de IA permite que los clientes interactúen con herramientas que predicen sus necesidades financieras y sugieren soluciones personalizadas. BBVA ha adoptado la automatización en procesos internos, logrando aumentos significativos en eficiencia y agilidad documental, así como en campañas de marketing.

BBVA también ha fortalecido su infraestructura de ciberseguridad con la implementación de un sistema avanzado de detección de amenazas que usa IA y machine learning. También se han reforzado y promovido métodos de autenticación biométrica ya existentes y un sistema de protección contra ataques de bots.

Además, el banco ha integrado la Cl@ve PIN para facilitar a los clientes el acceso a préstamos y otros servicios sin trámites en persona.

Entre las novedades, BBVA ha mejorado la accesibilidad de sus cajeros para personas con discapacidad visual, facilitando una experiencia más inclusiva.

En su apuesta por la sostenibilidad, BBVA mantiene su compromiso con la reducción de emisiones de CO2, con el objetivo de llegar a cero en 2050. Por otra parte, la publicación británica ha reconocido el compromiso de BBVA con el crecimiento inclusivo a través de la Fundación Microfinanzas BBVA, con el premio global al mejor banco en Inclusión Financiera.

Pioneros

En sus casi 170 años de historia, BBVA siempre se ha caracterizado por su capacidad de innovación. Una vez más, la entidad se ha adelantado en el uso de la Inteligencia Artificial para ofrecer a un servicio cada vez más personalizado, conveniente, transparente y seguro. La implementación de más de 1.100 modelos de IA y el acuerdo firmado con OpenAI consolida a BBVA como un referente tecnológico en el ámbito financiero.