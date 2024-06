La Junta no se moja con el grado de Medicina que pide la UBU

Rocío Lucas, consejera de Educación, no ha querido entrar esta mañana en la reivindicación histórica de la UBU de crear una Facultad de Medicina en Burgos. Durante un acto celebrado en el Hospital del Rey y a preguntas de los periodistas sobre si el Gobierno regional va a reconsiderar esta demanda, se ha limitado a asegurar que se trata de "un asunto que se tiene que abordar con todas las universidades dentro de la Comisión Académica del Consejo de Universidades", cuya presidencia ostenta.

Lucas tampoco ha aclarado si dicho órgano se reunirá o no este año: "Se tratará en su momento y ya he dicho que no es un tema de la Junta, sino de la Comisión Académica".

La titular de Educación ha presidido la entrega de premios de los concursos Desafío Universidad Empresa e Iniciativa Campus Emprendedor, puestos en marcha en 2008 y a la que en esta edición han concurso cerca de 200 proyectos universitarios.