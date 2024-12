Hollywood está de vuelta

El cine de diciembre en Movistar Plus+ llega con los grandes estrenos de Hollywood (Bad Boys: Ride or Die, Garfield: la película, Godzilla y Kong: el nuevo imperio. Transformers: El despertar de las bestias) y el cine español y europeo más destacado (Buffalo Kids, Volveréis, El conde de Montecristo, Un año difícil).

1. 'BAD BOYS: RIDE OR DIE'

Will Smith y Martin Lawrence interpretan de nuevo a los policías Mike Lowrey y Marcus Burnett en esta cuarta entrega de la explosiva saga de comedias de acción Dos policías rebeldes, llena de acción, tiroteos a mansalva y mucho humor, que dirigen de nuevo Adil El Arbi y Bilall Fallah. Bad Boys: Ride or Die supone la vuelta al cine de Will Smith tras la mediática bofetada proferida a Chris Rock durante la ceremonia de los Oscar de 2022.



2. 'EL CONDE DE MONTECRISTO'

Alexandre de La Patellière y Matthieu Delaporte (Los tres mosqueteros) dirigen y escriben esta versión del clásico de la literatura El conde de Montecristo, calificada como «probablemente, la mejor versión cinematográfica del novelón de Dumas» (El País). Su protagonista es Pierre Niney (Yves Saint Laurent), para quien este personaje es comparable a interpretar a Hamlet porque permite «ahondar en cuestiones como la inocencia, la injusticia, la traición, el remordimiento, la venganza...».

3. 'GARFIELD: LA PELÍCULA'

El perezoso, sarcástico, egoísta y glotón Garfield tiene 72 horas para robar 1.675 litros de leche. Pero... ¡¿cómo se ha metido en este lío?! Hace años, en una tormentosa noche, mientras esperaba el regreso de su padre, el pequeño Garfield descubrió la lasaña, la pizza y a Jon, ¡todo lo que un gato puede desear! Ahora, en otra tormentosa noche, su padre va a volver a su vida... La cinta cuenta con las voces de Santiago Segura y Alaska en la versión doblada al castellano.

4. 'GODZILLA Y KONG: EL NUEVO IMPERIO'

Kong y Godzilla, los dos kaijus (monstruos gigantes) más icónicos del MonsterVerse, deben unirse para luchar contra una letal amenaza proveniente del pasado del gran simio. Kong, aislado en la tierra hueca, intenta adaptarse a su nueva vida. En la superficie, Godzilla lucha contra otros kaijus… produciendo tantos destrozos como los de las bestias a las que se enfrenta. Si ambos se mantienen en sus respectivos mundos, la humanidad puede sentirse más o menos segura...

5. 'TRANSFORMERS: EL DESPERTAR DE LAS BESTIAS'

Puro espectáculo en una trepidante aventura en la que los robots mutantes encontrarán unos inesperados aliados en su luchar contra el pérfido Unicron. Sexta película de la saga Transformers, la franquicia basada en los robots mutantes creados por la compañía juguetera Hasbro en la década de 1980. En esta ocasión, sin Michael Bay en la dirección (aunque sí en la producción), la película cuenta, entre otros, con las voces en versión original de Ron Perlman, Peter Dinklage y Michelle Yeoh.

6. 'BUFFALO KIDS'

Basada en el relato corto Cuerdas, de Pedro Solís García, que él mismo adaptó a corto en 2013, Buffalo Kids es una película de animación para toda la familia de los guionistas y el productor de Momias y la saga Tadeo Jones. Esta película, ambientada en 1886, sigue las aventuras en tren de dos huérfanos irlandeses, Tom y Mary, en un viaje a Nueva York para conocer a su tío y encargarse de su herencia. En Buffalo Kids, Solís García ejerce de codirector y coguionista.

7. EXMARIDOS

Una comedia dramática original y atrayente, segundo largometraje de Noah Pritzker, sobre tres generaciones de hombres, todos en crisis y todos de la misma familia, con Griffin Dunne (¡Jo, qué noche!) como paterfamilias. Exmaridos es una cinta sobre nuevos rumbos vitales y salud mental, sobre la vida en general y sobre la masculinidad en particular. La cinta toma como referencia el cine de Woody Allen, Noah Baumbach o John Cassavetes.

8. UN AÑO DIFÍCIL

Pio Marmai y Jonathan Cohen interpretan a dos endeudados buscavidas que, viendo negocio, se apuntan a un grupo de activistas contra el cambio climático liderado por una joven que sueña con cambiar el mundo, interpretada por Noémie Merlant. Olivier Nakache y Éric Toledano (Intocable) dirigen esta cinta, que, como gran parte de su cine, mezcla el humor y la crítica para reírse del mundo actual y, así, afrontarlo.