"No creo que influya el factor campo"

El seleccionador español, Luis de la Fuente, opinó ayer que «a estos niveles» realmente el factor campo no cree «que influya demasiado», en referencia a jugar los cuartos de final de la Eurocopa ante el combinado de Alemania en el MHP Arena de Stuttgart.

«A estos niveles realmente el factor campo no creo que influya demasiado, tenemos jugadores de grandísima experiencia que no se van a ver intimidados porque se encuentren en un ambiente más o menos hostil. Va a ser un ambiente de fútbol normal, del que estamos acostumbrados a vivir», comentó en rueda de prensa.

«Esos aspectos no sabes si son beneficiosos o no, a veces esa presión va en contra del equipo que juega de local porque tiene mucha exigencia y, si la cosa no empieza bien, el público les puede apretar. En cualquier caso, nosotros vamos a jugar el partido como lo estamos haciendo hasta ahora: con alegría, con confianza, con la seguridad en que tenemos mucho fútbol y mucho potencial y que la selección que tenemos enfrente también es también otro grandísimo rival, con un nivel igual que el nuestro. Veremos quién es el que se impone y quién aprovecha mejor esos detalles para que no le pasen a nadie ni penalicen esas circunstancias», auguró el técnico de la Roja.

Posteriormente, se deshizo en elogios hacia a la 'Mannschaft'. «Sé el potencial que tenemos y conocemos el potencial del rival. Y yo creo que tanto uno como otro, dentro de ese respeto que nos tenemos, jugaremos un partido de igual de igual. Casi es una final de un Campeonato de Europa. Pero vamos, a nivel futbolístico está la cosa bastante equilibrada», añadió el de Haro.

Luego destacó de los germanos su «arranque muy poderoso». «Vamos a intentar contrarrestar esos inicios actuando y activándonos de la misma manera. Queremos desde el primer momento llevar la iniciativa y vamos a salir también con todo. Creo que es la mejor manera de responder ante un ataque de un rival, defenderlos con un ataque mejor y eso es lo que tratamos de plantear», admitió.

Así, indicó que el conjunto alemán «tiene unas características y una idea muy parecida» a las suyas. «Vamos a intentar imponernos, aunque al final en este tipo de encuentros también somos conscientes de que el que menos errores cometa tiene más posibilidades de sacarlos adelante», aseveró De la Fuente.

También tuvo buenas palabras sobre Toni Kroos, que podría disputar su último partido como profesional hoy. «Es un superclase», destacó. Y comentó, en tono jocoso, que habían pensado en «atarle los pies».